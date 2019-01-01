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Перший заступник голови Волиньради подав у відставку

Перший заступник голови Волиньради подав у відставку
Перший заступник голови Волиньради Олександр Пирожик подав у відставку після обрання нового голови ради Ірини Вахович.

Про це стало відомо сьогодні, 26 липня, під час сесії.

«Сьогодні справді історичний день. І всі ми свідомі дорослі люди. Нехай новообрана голова сама вирішує, з ким їй працювати», - сказав Пирожик.

Він зауважив, що подає у відставку у зв’язку з особистими обставинами.
Заяву Пирожика депутати затвердили 55 голосами. Станом на 12:17 26 липня триває голосування для обрання нового першого заступника голови Волиньради.

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Теги: Олександр Пирожик, Волиньрада
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