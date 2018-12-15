Ковельчанину, який пограбував на вулиці жінку, повідомили про підозру





Про це повідомили у прес-службі



Пригода трапилася у червні. Близько опівночі, в дворі будинку по вулиці Незалежності у Ковелі, зловмисник напав на 55-річну місцеву жительку, побив її та вирвав із рук сумку. Грабіжник із місця пригоди втік. Потерпіла звернулася із заявою до поліції. За фактом пограбування, поєднаного із насильством, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.



У рамках проведення досудового розслідування оперативники встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 22-річний житель Ковеля.



Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі чоловік на вулиці пограбував 55-річну жінку.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області Пригода трапилася у червні. Близько опівночі, в дворі будинку по вулиці Незалежності у Ковелі, зловмисник напав на 55-річну місцеву жительку, побив її та вирвав із рук сумку. Грабіжник із місця пригоди втік. Потерпіла звернулася із заявою до поліції. За фактом пограбування, поєднаного із насильством, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.У рамках проведення досудового розслідування оперативники встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 22-річний житель Ковеля.Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

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