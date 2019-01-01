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У Луцьку встановили першу систему озонування в Україні

У Луцьку встановили першу систему озонування в Україні
КП «Луцькводоканал» стало першим в Україні підприємством, яке встановило систему озонування на каналізаційно-насосній станції №2, що є однією з найбільших у Луцьку.

Позитивним результатом роботи новітньої системи стало очищення повітря та усунення неприємного запаху в санітарній зоні та безпосередньо на КНС №2, - йдеться на сайті "Луцькводоканал".

За словами керівника підприємства «Луцькводоканал» Віктора Гуменюка, реалізували ідею завдяки діяльності екологічного фонду, який також вдалось запровадити на підприємстві.

До слова, екологічний фонд Ego2020 теж став першим серед водоканалів України такого типу.

"Ознайомилися з діяльністю обладнання для озонування у Білорусі, а в Луцьк придбали схожу технологію, виготовлену в ЄС. Загалом така система очищення повітря вже давно розроблена і використовується у світі, а для України це – новинка. І ми першими в нашій державі вирішили використати цю інновацію та переконалися – озонування дає потужний ефект. Організували сертифікацію технологічного обладнання в Україні й на початку червня система озонування вже була змонтована фахівцями з Литви та Білорусі.

На сьогодні маємо стабільну роботу озонатора на одній з найбільших КНС Луцька. В межах санітарної зони значно поліпшилася ситуація з очищенням повітря. Робота обладнання полягає у розщепленні молекул забруднення з допомогою озону. Крім того, система працює в режимі реального часу, постійно фіксує і передає дані про стан повітря в зоні КНС. У результаті роботи нової установки на КНС мінімізовано викиди шкідливих речовин, що пов′язані з роботою каналізаційно-насосної станції», - розповідає Віктор Гуменюк.

Зазначають, за своїми властивостями озон значно потужніший за хлор та інші популярні окислювачі. Озон не тільки знешкоджує віруси і бактерії, але і впливає на мікроорганізми – дріжджі, плісняву, спори. Крім того, озон не залишає шкідливих продуктів, реагує на аміак, сірководень, меркаптани та на інші забруднювачі.

Так, на реалізацію проекту зі встановлення обладнання залучили близько 1 мільйон гривень, з яких близько 300 тисяч гривень – благодійний внесок підприємства «Модерн-Експо» в рамках екологічного фонду. Також відбулась заміна системи вентиляції та обладнання каналізаційно-насосної станції.

Відомо, технології озонування повітря мають широке застосування у світі, їх використовують не лише в каналізації, але і в системах сміттєпереробки, у приватній сфері, де виробництво призводить до появи шкідливих речовин.

КП «Луцькводоканал» розглядає можливості встановлення систем озонування на інших каналізаційно-насосних станціях Луцька.

Зауважують, нові підходи та технології КП «Луцькводоканал» викликали зацікавленість інших водоканалів України, які мають намір завітати до Луцька, аби перейняти позитивний досвід нашого підприємства щодо діяльності екологічного фонду, введення в дію системи озонування та залучення європейських інвестицій на модернізацію очисних споруд.
У Луцьку встановили першу систему озонування в Україні
У Луцьку встановили першу систему озонування в Україні
У Луцьку встановили першу систему озонування в Україні
У Луцьку встановили першу систему озонування в Україні
У Луцьку встановили першу систему озонування в Україні

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Теги: Луцьк, система озонування, перша в Україні, від забруднення повітря
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