У Луцьку чоловік побив вагітну жінку





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області, – пише



Повідомлення про тілесні ушкодження екіпаж роти тактико-оперативного реагування отримав 25 липня, близько 20 години, з вулиці Станіславського, у Луцьку.



31-річна громадянка повідомила патрульним, що її хлопець, 1980 року народження, побив її.



На тілі справді були кров і синці, тож жінку шпиталізували. Обоє були з ознаками алкогольного сп’яніння. До того ж, потерпіла повідомила, що вагітна. Порушника ж доставили до відділку поліції, де передали слідчому.

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