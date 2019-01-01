У Луцьку чоловік побив вагітну жінку
Сьогодні, 13:08
У Луцьку на вулиці Станіславського 39-річний чоловік побив вагітну жінку.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області, – пише Волинь Нова.
Повідомлення про тілесні ушкодження екіпаж роти тактико-оперативного реагування отримав 25 липня, близько 20 години, з вулиці Станіславського, у Луцьку.
31-річна громадянка повідомила патрульним, що її хлопець, 1980 року народження, побив її.
На тілі справді були кров і синці, тож жінку шпиталізували. Обоє були з ознаками алкогольного сп’яніння. До того ж, потерпіла повідомила, що вагітна. Порушника ж доставили до відділку поліції, де передали слідчому.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області, – пише Волинь Нова.
Повідомлення про тілесні ушкодження екіпаж роти тактико-оперативного реагування отримав 25 липня, близько 20 години, з вулиці Станіславського, у Луцьку.
31-річна громадянка повідомила патрульним, що її хлопець, 1980 року народження, побив її.
На тілі справді були кров і синці, тож жінку шпиталізували. Обоє були з ознаками алкогольного сп’яніння. До того ж, потерпіла повідомила, що вагітна. Порушника ж доставили до відділку поліції, де передали слідчому.
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Коментарі 1
Ну на два на одного також не особливо чесно.
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