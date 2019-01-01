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У Луцьку чоловік побив вагітну жінку

У Луцьку чоловік побив вагітну жінку
У Луцьку на вулиці Станіславського 39-річний чоловік побив вагітну жінку.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області, – пише Волинь Нова.

Повідомлення про тілесні ушкодження екіпаж роти тактико-оперативного реагування отримав 25 липня, близько 20 години, з вулиці Станіславського, у Луцьку.

31-річна громадянка повідомила патрульним, що її хлопець, 1980 року народження, побив її.

На тілі справді були кров і синці, тож жінку шпиталізували. Обоє були з ознаками алкогольного сп’яніння. До того ж, потерпіла повідомила, що вагітна. Порушника ж доставили до відділку поліції, де передали слідчому.

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Теги: побиття, Луцьк, жінка, вагітність
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Коментарі 1
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Ну на два на одного також не особливо чесно.
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