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Відомо, хто може стати першим заступником голови Волиньради

Відомо, хто може стати першим заступником голови Волиньради
Депутати обирають нового першого заступника голови Волиньради замість Олександра Пирожика, який звільнився з цієї посади за власним бажанням.

Нового першого заступника обирають під час позачергової сесії сьогодні, 26 липня.

Нагадаємо, Олександр Пирожик подав у відставку після обрання нового голови ради Ірини Вахович.

Новообрана голова запропонувала на цю посаду депутата Юрія Поліщука. Наразі триває таємне голосування щодо цієї кандидатури.

Довідково:

Юрій Поліщук обраний депутатом Волинської обласної ради на виборчому окрузі № 17 від Волинської обласної організації Всеукраїнського об’єднання "Свобода". Член фракції "Свобода" в обласній раді.

Заступник голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму. Заступник начальника відділу освіти Ковельської райдержадміністрації.

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Теги: Юрій Поліщук, Волиньрада, Луцьк
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