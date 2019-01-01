Розшукують 14-річного волинянина, який пішов з дому та не вернувся
Сьогодні, 13:30
Поліція розшукує неповнолітнього Шафрана Олександра Михайловича, який пішов з дому вчора, 25 липня. Хлопчик 2005 року народження, проживає у селі Бахів на вулуці Залізнична, 17, Ковельського району.
Дитина пішла з дому о 23 годині, - повідомляє "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на сторінці у Facebook.
Був одягнений у сіру футболку, шорти синього кольору з білими смужками по боках, кросівки чорного кольору з червоними вставками, при собі мав рюкзак темно синього кольору. Ріст 155 см., середньої тілобудови, волосся русяве.
У разі наявності будь-якої інформації просять повідомити поліцію за телефонами "102", 0669624863
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Дитина пішла з дому о 23 годині, - повідомляє "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на сторінці у Facebook.
Був одягнений у сіру футболку, шорти синього кольору з білими смужками по боках, кросівки чорного кольору з червоними вставками, при собі мав рюкзак темно синього кольору. Ріст 155 см., середньої тілобудови, волосся русяве.
У разі наявності будь-якої інформації просять повідомити поліцію за телефонами "102", 0669624863
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