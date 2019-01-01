вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукують 14-річного волинянина, який пішов з дому та не вернувся

Розшукують 14-річного волинянина, який пішов з дому та не вернувся
Поліція розшукує неповнолітнього Шафрана Олександра Михайловича, який пішов з дому вчора, 25 липня. Хлопчик 2005 року народження, проживає у селі Бахів на вулуці Залізнична, 17, Ковельського району.

Дитина пішла з дому о 23 годині, - повідомляє "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на сторінці у Facebook.

Був одягнений у сіру футболку, шорти синього кольору з білими смужками по боках, кросівки чорного кольору з червоними вставками, при собі мав рюкзак темно синього кольору. Ріст 155 см., середньої тілобудови, волосся русяве.

У разі наявності будь-якої інформації просять повідомити поліцію за телефонами "102", 0669624863

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, дитина, розшук, пішов з дому
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рубльов – більше не депутат Волиньради
Сьогодні, 13:53
Поліщук став першим заступником голови Волиньради
Сьогодні, 13:38
Розшукують 14-річного волинянина, який пішов з дому та не вернувся
Сьогодні, 13:30
Відомо, хто може стати першим заступником голови Волиньради
Сьогодні, 13:14
У Луцьку чоловік побив вагітну жінку
Сьогодні, 13:08
Схожі новини
Вийшов з маршрутки у Луцьку і зник: шукають дитину з Волині Вийшов з маршрутки у Луцьку і зник: шукають дитину з Волині
31 травень, 17:55
Розшукують волинянина, який пішов до товариша та зник. ФОТО Розшукують волинянина, який пішов до товариша та зник. ФОТО
24 липень, 16:42
Чоловік з Вінниччини, який зник на Волині, приїхав сюди працювати охоронцем Чоловік з Вінниччини, який зник на Волині, приїхав сюди працювати охоронцем
24 липень, 12:21
Знайшли чоловіка, який втік з-під варти у Луцьку Знайшли чоловіка, який втік з-під варти у Луцьку
22 липень, 14:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Можна вмерти від того, що ми це слухаємо»: Кварцяний пропонує встановити ліміт на виступи колеги-депутата
Сьогодні, 14:30
 0
Волинські медики провели складну операцію зі зшивання нервів
Сьогодні, 14:25
 0
Перший будинок ЖК «Ваш Затишок» вже готовий до здачі. ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 14:10
 0
На Волині рятувальники загасили вантажівку та житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:01
 0
Рубльов – більше не депутат Волиньради
Сьогодні, 13:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿