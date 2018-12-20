Поліщук став першим заступником голови Волиньради

Юрій Поліщук.



Нагадаємо, Олександр Пирожик подав у відставку після обрання нового голови ради Ірини Вахович.



Зазначимо, що Юрій Поліщук був єдиною запропонованою кандидатурою на цю посаду.



Отож, за кандидатуру Юрія Поліщука віддали 45 голосів. Не підтримали – 10 депутатів.



Довідково:



Юрій Поліщук обраний депутатом Волинської обласної ради на виборчому окрузі № 17 від Волинської обласної організації Всеукраїнського об’єднання "Свобода". Член фракції "Свобода" в обласній раді.



Заступник голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму. Заступник начальника відділу освіти Ковельської райдержадміністрації.

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