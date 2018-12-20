Поліщук став першим заступником голови Волиньради
Сьогодні, 13:38
Обрали першого заступника голови Волинської обласної ради. Ним став депутат Юрій Поліщук.
Нагадаємо, Олександр Пирожик подав у відставку після обрання нового голови ради Ірини Вахович.
Зазначимо, що Юрій Поліщук був єдиною запропонованою кандидатурою на цю посаду.
Отож, за кандидатуру Юрія Поліщука віддали 45 голосів. Не підтримали – 10 депутатів.
Довідково:
Юрій Поліщук обраний депутатом Волинської обласної ради на виборчому окрузі № 17 від Волинської обласної організації Всеукраїнського об’єднання "Свобода". Член фракції "Свобода" в обласній раді.
Заступник голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму. Заступник начальника відділу освіти Ковельської райдержадміністрації.
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Нагадаємо, Олександр Пирожик подав у відставку після обрання нового голови ради Ірини Вахович.
Зазначимо, що Юрій Поліщук був єдиною запропонованою кандидатурою на цю посаду.
Отож, за кандидатуру Юрія Поліщука віддали 45 голосів. Не підтримали – 10 депутатів.
Довідково:
Юрій Поліщук обраний депутатом Волинської обласної ради на виборчому окрузі № 17 від Волинської обласної організації Всеукраїнського об’єднання "Свобода". Член фракції "Свобода" в обласній раді.
Заступник голови постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму. Заступник начальника відділу освіти Ковельської райдержадміністрації.
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Коментарі 1
ще один Поліщук? чи витримає Луцьк двох Поліщуків?
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