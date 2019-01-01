Волинські медики провели складну операцію зі зшивання нервів
Сьогодні, 14:25
У Ковелі медики зробили складну операцію пацієнту з пошкодженням плечової артерії та нервів (ліктьового та серединного) і крововтратою.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує Ковельське МТМО.
Так, лікарі провели пластику ушкодженої артерії з відновленням її прохідності та зшивання пошкоджених нервів лівої верхньої кінцівки.
До команди входили: судинний хірург – Войтович В.Б., нейрохірург – Новак Ю.П. та лікар-анестезіолог – Бондарчук А.П.
Повідомляють, стан пацієнта задовільний, кровопостачання відновлено, функції верхньої пошкодженої кінцівки зберегли.
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Про це на своїй сторінці у Facebook інформує Ковельське МТМО.
Так, лікарі провели пластику ушкодженої артерії з відновленням її прохідності та зшивання пошкоджених нервів лівої верхньої кінцівки.
До команди входили: судинний хірург – Войтович В.Б., нейрохірург – Новак Ю.П. та лікар-анестезіолог – Бондарчук А.П.
Повідомляють, стан пацієнта задовільний, кровопостачання відновлено, функції верхньої пошкодженої кінцівки зберегли.
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