«Можна вмерти від того, що ми це слухаємо»: Кварцяний пропонує встановити ліміт на виступи колеги-депутата
Сьогодні, 14:30
Депутат Волиньради Віталій Кварцяний запропонував депутатам встановити ліміт на виступи їхнього колеги-депутата Сергія Слабенка.
Про це йшлося сьогодні, 26 липня, під час сесії Волиньради.
Після того, як Сергій Слабенко вкотре зробив зауваження щодо формулювання проекту рішення та наявних у ньому неточностей, слово взяв Віталій Кварцяний.
Він сказав, що депутати вже «змучилися слухати повчання» Слабенка, тож запропонував зробити ліміт на його виступи.
«Тут можна вмерти від того, що ми приходимо і це слухаємо, ці юридичні моменти… Я не буду слухати його виступи. Я за скільки сесій виступав два рази. Я слухаю колег, які розбираються… Прошу нас не вчити більше ніяких законів. Після сесії нехай виступає, в мене немає стільки часу слухати його байки про солом’яного бичка…», - сказав Кварцяний.
На це Сергій Слабенко відповів: «Це ваша робота – знати закони, дотримуватися їх і дотримуватися регламенту».
Депутати ж просто взяли до уваги пропозицію Кварцяного.
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Про це йшлося сьогодні, 26 липня, під час сесії Волиньради.
Після того, як Сергій Слабенко вкотре зробив зауваження щодо формулювання проекту рішення та наявних у ньому неточностей, слово взяв Віталій Кварцяний.
Він сказав, що депутати вже «змучилися слухати повчання» Слабенка, тож запропонував зробити ліміт на його виступи.
«Тут можна вмерти від того, що ми приходимо і це слухаємо, ці юридичні моменти… Я не буду слухати його виступи. Я за скільки сесій виступав два рази. Я слухаю колег, які розбираються… Прошу нас не вчити більше ніяких законів. Після сесії нехай виступає, в мене немає стільки часу слухати його байки про солом’яного бичка…», - сказав Кварцяний.
На це Сергій Слабенко відповів: «Це ваша робота – знати закони, дотримуватися їх і дотримуватися регламенту».
Депутати ж просто взяли до уваги пропозицію Кварцяного.
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