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Лучанину, який пропонував хабар патрульному, повідомили про підозру

Лучанину, який пропонував хабар патрульному, повідомили про підозру
Поліція повідомила про підозру лучанину, який пропонував хабар патрульним у розмірі 200 доларів.

Про це інформує Національна поліція Волинської області.

Нагадаємо, учора, 25 липня, у Луцьку п'яний водій тікав від поліції та пропонував 200 доларів хабара.

За уникнення адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення, лучанин намагався дати поліцейському 200 доларів хабара

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією.


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Теги: Луцьк, поліція, п'яний водій, кримінал
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