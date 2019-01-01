У 2019 році рибні браконьєри на Волині завдали шкоди на 70 тисяч гривень

Волинський рибоохоронний патруль викрив 648 порушень правил рибальства. Сума збитків завдала більше 70 тисяч гривень.Про це йдеться у прес-службі патруля.Протягом шести місяців патрульні викрили 648 порушень правил рибальства, з яких: 380 порушень любительського рибальства за ч. 3 ст. 85 КУпАП, 172 грубих порушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 36 - за ст. 88-1 КУпАП, пов’язаних із незаконним збутом водних біоресурсів, вісім - за ст. 85-1 КУпАП під час торгівлі забороненими знаряддями лову та шість - за ст. 188-5 КУпАП. Також складено 46 актів виявлення безгосподарського майна, згідно яких вилучено 377 од. сіток.«За даний період на порушників накладено 49 810 грн штрафів. Сума збитків, завданих рибному господарству, склала 70 715 грн. В рамках рибоохоронних рейдів інспектори вилучили у порушників 471 кг водних біоресурсів та 253 од. заборонених знарядь лову. Затримано 39 транспортних засобів. Також складено та направлено до судів 216 справ для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Ще дві справи направлено судами для відкриття кримінальних проваджень.Закликаємо громадян бути відповідальними, дотримуватися встановлених правил рибальства та не завдавати шкоди рибним запасам», – повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль»Для прикладу, 25 січня під час проведення рибоохоронного рейду на ринку в смт Любешів виявили факт незаконного збуту водних біоресурсів. Громадянка без дозвільних документів незаконно реалізовувала рибу лящ, загальною вагою 20 кг. На особу склали адмінпротокол за ст. 88-1 КУпАП.13 березня на водосховищі Свинарка, поблизу с. Хорів Локачинського району Волинської області викрили двох порушників, які здійснювали вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову – вісьмома сітками. У сітках знаходилось 36 кг риби, а саме: карась сріблястий – 118 екз., плітка – 1 екз. та щука – 3 екз. Завдано збитків у розмірі 5 496 грн.22 червня Волинський рибоохоронний патруль спільно з працівниками Нацполіції викрив грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на території загальнозоологічного заказника «Урочище Стахор», поблизу с. Битець Ковельського району Волинської області. Викрили порушників, які за допомогою десяти риболовецьких сіток виловили таку кількість риби: лин – 46 екз., карась сріблястий – 10 екз., карась золотий (червонокнижний) – 8 екз., щука – 2 екз. Сума збитки склала 13 804 грн.На осіб оформили протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів Волинської області для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Незаконно добуті водні біоресурси та заборонені знаряддя лову вилучені.