У Ковелі розгерметизувалась цистерна: працюють рятувальники та екологи. ФОТО
Сьогодні, 15:39
У Ковелі на вулиці Ярослава Мудрого виникла аварійна ситуація.
Про це пише сайт Ковельради.
Зазначають, що під час руху автомобіля на білоруських номерах сталася розгерметизація цистерни. З неї почала витікати рідина, за попередніми даними, бітумна емульсія.
На цистерні відсутнє маркування, що в ній знаходяться небезпечні речовини.
Нині на місці пригоди працюють фахівці екологічної, комунальних, митної служб, правоохоронці та надзвичайники.
Комунальники проводять роботи з недопущення розтікання рідини.
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Про це пише сайт Ковельради.
Зазначають, що під час руху автомобіля на білоруських номерах сталася розгерметизація цистерни. З неї почала витікати рідина, за попередніми даними, бітумна емульсія.
На цистерні відсутнє маркування, що в ній знаходяться небезпечні речовини.
Нині на місці пригоди працюють фахівці екологічної, комунальних, митної служб, правоохоронці та надзвичайники.
Комунальники проводять роботи з недопущення розтікання рідини.
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