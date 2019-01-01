У Ковелі розгерметизувалась цистерна: працюють рятувальники та екологи. ФОТО





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Зазначають, що під час руху автомобіля на білоруських номерах сталася розгерметизація цистерни. З неї почала витікати рідина, за попередніми даними, бітумна емульсія.



На цистерні відсутнє маркування, що в ній знаходяться небезпечні речовини.



Нині на місці пригоди працюють фахівці екологічної, комунальних, митної служб, правоохоронці та надзвичайники.



Комунальники проводять роботи з недопущення розтікання рідини.





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