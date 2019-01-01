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У Луцьку розпочнуть капітальний ремонт двору

У Луцьку розпочнуть капітальний ремонт двору
У Луцьку на проспекті Перемоги, 21, у серпні розпочнеться капітальний ремонт прибудинкової території.

Сьогодні, 26 липня, відбулась зустріч з мешканцями будинку для обговорення проекту, - йдеться на сайті Луцькради.

У ній взяли участь депутат міської ради Юрій Безпятко та заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Разом із жителями будинку вони обговорили ремонт прибудинкової території, вислухати пропозиції, побажання, зауваження мешканців до проекту ремонтних робіт.

Заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк розповів, що проектом передбачили вкладання бруківки на тротуарах, асфальту на проїжджій частині, встановлення освітлення, дитячого майданчика, облаштування парковки для автомобілів, зеленої зони, об'єктів благоустрою.

Вартість робіт становить 2 мільйони гривень Ремонт планують розпочатися на початку серпня поточного року, а зараз відбуваються тендерні процедури.

Зазначають, мешканці будинку підтримали проект, при цьому вносили деякі корективи.

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Теги: капітальний ремонт, луцький двір, проект
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