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У Луцьку водійка Mercedes збила чоловіка: у постраждалого – переломи кінцівок

У Луцьку водійка Mercedes збила чоловіка: у постраждалого – переломи кінцівок
У Луцьку на проспекті Відродження водійка збила чоловіка на пішохідному переході.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

Як розповіли у прес-службі патрульних, близько 12:30, на нерегульованому пішохідному переході водійка Mercedes скоїла наїзд на чоловіка 1984 року народження.

Постраждалого відвезли до лікарні, згідно з попередньою інформацією, у нього – переломи кінцівок.

Обставини ДТП встановлюються.

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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