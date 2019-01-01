У Луцьку водійка Mercedes збила чоловіка: у постраждалого – переломи кінцівок





Про це



Як розповіли у прес-службі патрульних, близько 12:30, на нерегульованому пішохідному переході водійка Mercedes скоїла наїзд на чоловіка 1984 року народження.



Постраждалого відвезли до лікарні, згідно з попередньою інформацією, у нього – переломи кінцівок.



Обставини ДТП встановлюються.

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