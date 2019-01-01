У Луцьку водійка Mercedes збила чоловіка: у постраждалого – переломи кінцівок
Сьогодні, 16:12
У Луцьку на проспекті Відродження водійка збила чоловіка на пішохідному переході.
Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
Як розповіли у прес-службі патрульних, близько 12:30, на нерегульованому пішохідному переході водійка Mercedes скоїла наїзд на чоловіка 1984 року народження.
Постраждалого відвезли до лікарні, згідно з попередньою інформацією, у нього – переломи кінцівок.
Обставини ДТП встановлюються.
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Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
Як розповіли у прес-службі патрульних, близько 12:30, на нерегульованому пішохідному переході водійка Mercedes скоїла наїзд на чоловіка 1984 року народження.
Постраждалого відвезли до лікарні, згідно з попередньою інформацією, у нього – переломи кінцівок.
Обставини ДТП встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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