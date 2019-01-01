Знайшли хлопця, який зник на Волині. ФОТО





Про це повідомили на сторінці «Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар» у Facebook.



Нагадаємо, хлопчик пішов з дому 25 липня.



Він був одягнений у сіру футболку, шорти синього кольору з білими смужками по боках,кросівки чорного кольору з червоними вставками при собі мав рюкзак темно синього кольору. Ріст 155 см., середньої тілобудови, волосся русяве.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знайшовся 14-річний Шафран Олександр Михайлович, мешканець села Бахів Ковельського району, якого раніше вважали зниклим.Про це повідомили на сторінці «Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар» у Facebook.Нагадаємо,Він був одягнений у сіру футболку, шорти синього кольору з білими смужками по боках,кросівки чорного кольору з червоними вставками при собі мав рюкзак темно синього кольору. Ріст 155 см., середньої тілобудови, волосся русяве.

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