Матір хлопчика, тіло якого вона залишила у валізі, могла скоїти суїцид, – поліція





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«Ймовірно матір 2-річного хлопчика покінчила з життям. Проте, це ще не підтверджено, тому пошуки жінки продовжуються», — сказали в прес-службі.



Нагадаємо, 27 червня у Чернівцях перехожі виявили валізу з тілом мертвого хлопчика двох років.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Матір хлопчика шукали у Чернівецькій області та сусідніх областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На околиці Чернівців виявили валізу з тілом 2-річного хлопчика. Поліцейські вважають, що матір, яка і залишила там валізу, звела рахунки з життям.Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.«Ймовірно матір 2-річного хлопчика покінчила з життям. Проте, це ще не підтверджено, тому пошуки жінки продовжуються», — сказали в прес-службі.Нагадаємо, 27 червня у ЧернівцяхЗа цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Матір хлопчика шукали у Чернівецькій області та сусідніх областях.

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