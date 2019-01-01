Матір хлопчика, тіло якого вона залишила у валізі, могла скоїти суїцид, – поліція
Сьогодні, 16:35
На околиці Чернівців виявили валізу з тілом 2-річного хлопчика. Поліцейські вважають, що матір, яка і залишила там валізу, звела рахунки з життям.
Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.
«Ймовірно матір 2-річного хлопчика покінчила з життям. Проте, це ще не підтверджено, тому пошуки жінки продовжуються», — сказали в прес-службі.
Нагадаємо, 27 червня у Чернівцях перехожі виявили валізу з тілом мертвого хлопчика двох років.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Матір хлопчика шукали у Чернівецькій області та сусідніх областях.
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Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.
«Ймовірно матір 2-річного хлопчика покінчила з життям. Проте, це ще не підтверджено, тому пошуки жінки продовжуються», — сказали в прес-службі.
Нагадаємо, 27 червня у Чернівцях перехожі виявили валізу з тілом мертвого хлопчика двох років.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Матір хлопчика шукали у Чернівецькій області та сусідніх областях.
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