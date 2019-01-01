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У місті на Волині через отруєння людей закрили ресторан

У місті на Волині через отруєння людей закрили ресторан
В одному із закладів харчування у Любомлі сталося масове стафілококове отруєння. Про це раніше інформував Волинський обласний лабораторний центр.

Наразі ж відомо, яке це кафе. Більше того, інформують про припинення його функціонування.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Зокрема, в установі інформують, що припинила роботу ресторація «Гостинний двір» міста Любомль Волинської області.

Наразі фахівці лабораторного центру відібрали відповідні проби готової продукції, сировини, води – епідеміологічні розслідування тривають.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що отруєння сталося під час святкування дня народження. Частина гостей звернулась до Любомльської районної лікарні, де проходила лікування на стаціонарі, решта осіб почувалась в нормі.Напередодні до медзакладу потрапили також деякі підлітки та їх батьки одного із сіл району, які у цьому ж ресторані відзначали випускний.

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Теги: Любомль, кафе, «Гостинний двір», отруєння, закриття
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