У місті на Волині через отруєння людей закрили ресторан

В одному із закладів харчування у Любомлі сталося масове стафілококове отруєння. Про це раніше інформував Волинський обласний лабораторний центр.Наразі ж відомо, яке це кафе. Більше того, інформують про припинення його функціонування.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.Зокрема, в установі інформують, що припинила роботу ресторація «Гостинний двір» міста Любомль Волинської області.Наразі фахівці лабораторного центру відібрали відповідні проби готової продукції, сировини, води – епідеміологічні розслідування тривають.Нагадаємо, раніше повідомляли, що отруєння. Частина гостей звернулась до Любомльської районної лікарні, де проходила лікування на стаціонарі, решта осіб почувалась в нормі.Напередодні до медзакладу потрапили також деякі підлітки та їх батьки одного із сіл району, які у цьому ж ресторані відзначали випускний.