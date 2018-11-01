Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО

Сергій Товкач.



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"Повоєнний Ковель, відбудовуючи знищене війною не залишав поза увагою і паркове господарство. У квітневі дні 1955 року місцева преса писала: «Багато декоративних та фруктових дерев за післявоєнні роки посаджено і в нашому місті. Незабаром зазеленіє молодий парк по вулиці Калініна <йдеться про нинішній парк імені Лесі Українки – авт.>… У минулі роки трудящі нашого міста нарікали на відсутність саджанців. В цьому році виконком міськради врахував потреби і зараз зелене господарство має для реалізації 12 тисяч саджанців фруктових і 5 тисяч декоративних дерев. Перетворити наше місто в квітучий, розкішний сад – справа честі всіх трудящих», - пише автор світлин.



Він повідомляє, через 64 роки місцева влада вирішила вкотре реконструювати традиційне місце відпочинку ковельчан.



"Судячи з проектної візуалізації, перевага меншою мірою надається зеленим насадженням, аніж брукуванню ледь не половини паркової території", - додає Сергій Товкач.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цікаву ретроспективу забудови парку культури і відпочинку у Ковелі пропонуєПро це інформує Ковельpost "Повоєнний Ковель, відбудовуючи знищене війною не залишав поза увагою і паркове господарство. У квітневі дні 1955 року місцева преса писала: «Багато декоративних та фруктових дерев за післявоєнні роки посаджено і в нашому місті. Незабаром зазеленіє молодий парк по вулиці Калініна <йдеться про нинішній парк імені Лесі Українки – авт.>… У минулі роки трудящі нашого міста нарікали на відсутність саджанців. В цьому році виконком міськради врахував потреби і зараз зелене господарство має для реалізації 12 тисяч саджанців фруктових і 5 тисяч декоративних дерев. Перетворити наше місто в квітучий, розкішний сад – справа честі всіх трудящих», - пише автор світлин.Він повідомляє, через 64 роки місцева влада вирішила вкотре реконструювати традиційне місце відпочинку ковельчан."Судячи з проектної візуалізації, перевага меншою мірою надається зеленим насадженням, аніж брукуванню ледь не половини паркової території", - додає Сергій Товкач.

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