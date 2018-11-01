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Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО

Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО
Цікаву ретроспективу забудови парку культури і відпочинку у Ковелі пропонує Сергій Товкач.

Про це інформує Ковельpost.

"Повоєнний Ковель, відбудовуючи знищене війною не залишав поза увагою і паркове господарство. У квітневі дні 1955 року місцева преса писала: «Багато декоративних та фруктових дерев за післявоєнні роки посаджено і в нашому місті. Незабаром зазеленіє молодий парк по вулиці Калініна <йдеться про нинішній парк імені Лесі Українки – авт.>… У минулі роки трудящі нашого міста нарікали на відсутність саджанців. В цьому році виконком міськради врахував потреби і зараз зелене господарство має для реалізації 12 тисяч саджанців фруктових і 5 тисяч декоративних дерев. Перетворити наше місто в квітучий, розкішний сад – справа честі всіх трудящих», - пише автор світлин.
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО

Він повідомляє, через 64 роки місцева влада вирішила вкотре реконструювати традиційне місце відпочинку ковельчан.
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО

"Судячи з проектної візуалізації, перевага меншою мірою надається зеленим насадженням, аніж брукуванню ледь не половини паркової території", - додає Сергій Товкач.
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО

Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО


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Теги: Ковель, 50 років тому, ретрофото, центральний парк
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