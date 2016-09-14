На Волині батьки благають допомогти врятувати їхню донечку

Вікторії Павлік із села Скобелка звертаються до людей з відчайдушним проханням допомогти врятувати їхню донечку.



Вікторія – одна з трійнят, що народилися у родині Павліків, - повідомляє



Дівчинка не ходить, у неї трапляються епілептичні напади. Батьки Вікторії збирають кошти на операцію в Ізраїлі – потрібно 100 тисяч доларів.



У малечі діагностували дитячий церебральний параліч, подвійну геміплегію, когнітивну недостатність, симптоматичну епілепсію, кісту лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішню компенсовану гідроцефалію. Але навіть обстеження у лікарні родина не може самостійно оплатити. Дякуючи небайдужим людям, вдалось зібрати 100 тисяч гривень, але це дуже маленька сума в порівнянні з тим, скільки коштує лікування дитини.



Зауважують, на реабілітацію, вже вшосте, зараз Вікторію не можуть везти через важкі судоми. Тому батькам постійно треба купувати необхідні дороговартісні медичні препарати, аби хоч трішки полегшити її стан. Кожен день дівчинки – як випробування, вона відчайдушно бореться за життя.



«Вікуся вже пройшла такий важкий шлях, і ми змушені знову просити допомоги у небайдужих людей і звертаємося до вас за підтримкою. Допоможіть нам врятувати нашу донечку», - просить мама дівчинки.



Однак батьки не втрачають надію, для яких важлива кожна копійка. З домашнього господарства вони продали все, що змогли, але коштів все одно бракує.



Усі, кому небайдужа доля 9-річної дівчинки, можна переказати гроші за такими реквізитами:



Рахунок у ПриватБанку: 5168 7427 1002 1423 (мама Павлік Леся Олексіївна) тел. 097 873 16 63.

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