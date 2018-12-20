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У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ФОТО

У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки розпочали ремонт алеї.

Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.

"Розпочався ремонт алеї понад дамбою в центральному парку", - йдеться у дописі.


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Теги: Луцьк, ремонт, центральний парк, алея
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