У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ФОТО
Сьогодні, 17:46
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки розпочали ремонт алеї.
Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.
"Розпочався ремонт алеї понад дамбою в центральному парку", - йдеться у дописі.
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Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.
"Розпочався ремонт алеї понад дамбою в центральному парку", - йдеться у дописі.
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