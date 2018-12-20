У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ФОТО





Про це повідомив радник міського голови



"Розпочався ремонт алеї понад дамбою в центральному парку", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки розпочали ремонт алеї.Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у Facebook."Розпочався ремонт алеї понад дамбою в центральному парку", - йдеться у дописі.

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