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На День міста з Володимира-Волинського курсуватимуть додаткові автобуси

На День міста з Володимира-Волинського курсуватимуть додаткові автобуси
Організатори свята повідомили, що з нагоди Дня міста 27-28 липня у Володимирі-Волинському їздитимуть додаткові автобуси.

Про це інформують організатори дійства на сторінці у Facebook.

"До уваги жителів міста Нововолинськ та міста Устилуг. Запрошуємо на святкування Дня міста Володимира-Волинського.
Для Вас будуть організовані додаткові автобусні рейси після завершення святкових заходів", - йдеться у повідомленні.

Так, у суботу та неділю 27-28 липня о 00:10 від міської ради відправлятимуться автобуси за маршрутами "Володимир-Волинський - Нововолинськ" та "Володимир-Волинський - Устилуг".

Квитки можна буде придбати у водія.

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Теги: День міста, Володимир-Волинський, додаткові автобуси
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