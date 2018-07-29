На День міста з Володимира-Волинського курсуватимуть додаткові автобуси
Сьогодні, 19:25
Організатори свята повідомили, що з нагоди Дня міста 27-28 липня у Володимирі-Волинському їздитимуть додаткові автобуси.
Про це інформують організатори дійства на сторінці у Facebook.
"До уваги жителів міста Нововолинськ та міста Устилуг. Запрошуємо на святкування Дня міста Володимира-Волинського.
Для Вас будуть організовані додаткові автобусні рейси після завершення святкових заходів", - йдеться у повідомленні.
Так, у суботу та неділю 27-28 липня о 00:10 від міської ради відправлятимуться автобуси за маршрутами "Володимир-Волинський - Нововолинськ" та "Володимир-Волинський - Устилуг".
Квитки можна буде придбати у водія.
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Про це інформують організатори дійства на сторінці у Facebook.
"До уваги жителів міста Нововолинськ та міста Устилуг. Запрошуємо на святкування Дня міста Володимира-Волинського.
Для Вас будуть організовані додаткові автобусні рейси після завершення святкових заходів", - йдеться у повідомленні.
Так, у суботу та неділю 27-28 липня о 00:10 від міської ради відправлятимуться автобуси за маршрутами "Володимир-Волинський - Нововолинськ" та "Володимир-Волинський - Устилуг".
Квитки можна буде придбати у водія.
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