На День міста з Володимира-Волинського курсуватимуть додаткові автобуси





Про це інформують



"До уваги жителів міста Нововолинськ та міста Устилуг. Запрошуємо на святкування Дня міста Володимира-Волинського.

Для Вас будуть організовані додаткові автобусні рейси після завершення святкових заходів", - йдеться у повідомленні.



Так, у суботу та неділю 27-28 липня о 00:10 від міської ради відправлятимуться автобуси за маршрутами "Володимир-Волинський - Нововолинськ" та "Володимир-Волинський - Устилуг".



Квитки можна буде придбати у водія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організатори свята повідомили, що з нагоди Дня міста 27-28 липня у Володимирі-Волинському їздитимуть додаткові автобуси.Про це інформують організатори дійства на сторінці у Facebook."До уваги жителів міста Нововолинськ та міста Устилуг. Запрошуємо на святкування Дня міста Володимира-Волинського.Для Вас будуть організовані додаткові автобусні рейси після завершення святкових заходів", - йдеться у повідомленні.Так, у суботу та неділю 27-28 липня о 00:10 від міської ради відправлятимуться автобуси за маршрутами "Володимир-Волинський - Нововолинськ" та "Володимир-Волинський - Устилуг".Квитки можна буде придбати у водія.

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