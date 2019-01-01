«Шукали десятиліттями»: четверо братів-вірменів знайшли могилу дядька у Луцьку
Сьогодні, 19:00
Тисячі кілометрів подолав вірменин Ашот Арутюнян зі своїми братами, щоб побачити місце, де похований їхній дядько, який загинув у Другу світову війну. Чоловік розповідає: ці пошуки тривали десятиліттями.
Ашот Арутюнян знайшов у Луцьку могилу дядька, - повідомляє Суспільне.
«Отримали ці дані зовсім недавно, спочатку я почав шукати в 98 році і мені прийшло повідомлення, що він загинув у 44 році. Але точної інформації не виходило отримати і часи були такі…після розпаду Радянського Союзу, архівники не відповіли, військові комісаріати теж. У 2015 році я знову розпочав пошуки», - каже чоловік.
Завідувач Музею історії Луцького братства Олена Бірюліна розповіла, близько двох місяців тому їй зателефонували з Єревану з проханням допомогти знайти людину.
«Родина отримала архівну інформацію, щось вони шукали в інтернеті і вони з’ясували, що точно загинув їхній родич під Луцьком, але не можуть з’ясувати населеного пункту. Власне я взялася шукати цей населений пункт. Але звучав він Тангарка. Сьогодні цього населеного пункту не має, це теж ускладнювало пошуки, але ще до війни був такий хутірець Гончарка. Пошуки привели нас в два місця, це обеліск невідомому солдату, на повороті Львівської і Вересневої, інша локація, це меморіал у Луцьку", - зауважила музейниця.
Директорка Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко розповіла, що поблизу братської могили воїнів Другої світової війни, які загинули під час звільнення Луцька від окупантів, як свідчать документи, 6 березня 44 року загинув у бою Вараздат Арутюнян.
«Ми спочатку почали шукати це захоронення Арутюняна саме тут. Бо локалізація його місця смерті і первинного захоронення, вона перебуває фактично зовсім поряд, навпроти цієї братської могили, але тут захоронено 746 чоловік і з різних міст навколо Луцька, такої локації як Гончарка не було вказано, але це не дивно, бо цей хутір перестав існувати в післявоєнний час одразу, це була польська колонія, тому ми приїхали сюди, щоб показати одне з можливих місць захоронення. Хоча ми знайшли більше збігів на меморіалі вічної слави», - зазначила Оксана Важатко.
Гурген Арутюнян подякував усім волинським співробітникам за пошуки його дядька.
«Велика вдячність і низький уклін Олені і усім співробітникам. Вони допомогли нам дізнатися, що наш дядя не є невідомим солдатом, а відомим, який загинув, захищаючи нашу Батьківщину. Ці почуття не можна пояснити, коли я працював над цими паперами, хотів уточнити яким чином загинув мій дядя», - каже вірменин.
Оксана Важатко зауважує, одиночних могил дуже багато, в боях за Волинь загинуло близько 30 тисяч, такі пошуки періодично проводяться, люди шукають свою родину.
"Річ у тім, що тоді коли воювали за Луцьк, були призвані і воювали люди з інших республік або зі східніших, південніших регіонів України. Тому такі прізвища як Арутюнян чи грузинські вони трапляються дуже часто. І тоді ми вже прийшли на меморіал і йдучи по плитах, ми знайшли ось цей збіг Арутюнян. В той день, коли він загинув, загинуло семеро людей і ми знайшли ще два прізвища одне з яких співпадає точно ініціали і дата народження. Що є непрямими свідченнями, що перезахоронення відбулося саме на меморіал», - розповіла директорка краєзнавчого музею.
У Вараздата Арутюняна, який загинув на війні, у Вірменії живе рідний брат. Йому 90 років.
«Треба пам’ятати, коли живеш в мирі, треба робити добрі справи, завжди треба один одному допомагати і розвивати країну», - підсумував Гурген Арутюнян.
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Ашот Арутюнян знайшов у Луцьку могилу дядька, - повідомляє Суспільне.
«Отримали ці дані зовсім недавно, спочатку я почав шукати в 98 році і мені прийшло повідомлення, що він загинув у 44 році. Але точної інформації не виходило отримати і часи були такі…після розпаду Радянського Союзу, архівники не відповіли, військові комісаріати теж. У 2015 році я знову розпочав пошуки», - каже чоловік.
Завідувач Музею історії Луцького братства Олена Бірюліна розповіла, близько двох місяців тому їй зателефонували з Єревану з проханням допомогти знайти людину.
«Родина отримала архівну інформацію, щось вони шукали в інтернеті і вони з’ясували, що точно загинув їхній родич під Луцьком, але не можуть з’ясувати населеного пункту. Власне я взялася шукати цей населений пункт. Але звучав він Тангарка. Сьогодні цього населеного пункту не має, це теж ускладнювало пошуки, але ще до війни був такий хутірець Гончарка. Пошуки привели нас в два місця, це обеліск невідомому солдату, на повороті Львівської і Вересневої, інша локація, це меморіал у Луцьку", - зауважила музейниця.
Директорка Волинського краєзнавчого музею Оксана Важатко розповіла, що поблизу братської могили воїнів Другої світової війни, які загинули під час звільнення Луцька від окупантів, як свідчать документи, 6 березня 44 року загинув у бою Вараздат Арутюнян.
«Ми спочатку почали шукати це захоронення Арутюняна саме тут. Бо локалізація його місця смерті і первинного захоронення, вона перебуває фактично зовсім поряд, навпроти цієї братської могили, але тут захоронено 746 чоловік і з різних міст навколо Луцька, такої локації як Гончарка не було вказано, але це не дивно, бо цей хутір перестав існувати в післявоєнний час одразу, це була польська колонія, тому ми приїхали сюди, щоб показати одне з можливих місць захоронення. Хоча ми знайшли більше збігів на меморіалі вічної слави», - зазначила Оксана Важатко.
Гурген Арутюнян подякував усім волинським співробітникам за пошуки його дядька.
«Велика вдячність і низький уклін Олені і усім співробітникам. Вони допомогли нам дізнатися, що наш дядя не є невідомим солдатом, а відомим, який загинув, захищаючи нашу Батьківщину. Ці почуття не можна пояснити, коли я працював над цими паперами, хотів уточнити яким чином загинув мій дядя», - каже вірменин.
Оксана Важатко зауважує, одиночних могил дуже багато, в боях за Волинь загинуло близько 30 тисяч, такі пошуки періодично проводяться, люди шукають свою родину.
"Річ у тім, що тоді коли воювали за Луцьк, були призвані і воювали люди з інших республік або зі східніших, південніших регіонів України. Тому такі прізвища як Арутюнян чи грузинські вони трапляються дуже часто. І тоді ми вже прийшли на меморіал і йдучи по плитах, ми знайшли ось цей збіг Арутюнян. В той день, коли він загинув, загинуло семеро людей і ми знайшли ще два прізвища одне з яких співпадає точно ініціали і дата народження. Що є непрямими свідченнями, що перезахоронення відбулося саме на меморіал», - розповіла директорка краєзнавчого музею.
У Вараздата Арутюняна, який загинув на війні, у Вірменії живе рідний брат. Йому 90 років.
«Треба пам’ятати, коли живеш в мирі, треба робити добрі справи, завжди треба один одному допомагати і розвивати країну», - підсумував Гурген Арутюнян.
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