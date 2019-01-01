Волинська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО
Сьогодні, 20:49
Школярів Угринівського ЗЗСО перевозитиме новий шкільний автобус “Еталон”, котрий сьогодні, 26 липня, прибув у Городищенську ОТГ.
Про це йдеться на сайті Городищенської громади.
Секретар Городищенської сільської ради Любов Туріц, начальник відділу фінансів – головний бухгалтер Юлія Мельник і головний спеціаліст гуманітарного відділу Галина Бакош першими перевірили умови, в яких здійснюватиметься довіз учнів.
"Все в автобусі максимально безпечно і пасажирам буде тут комфортно",– йдеться у повідомленні.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться на сайті Городищенської громади.
Секретар Городищенської сільської ради Любов Туріц, начальник відділу фінансів – головний бухгалтер Юлія Мельник і головний спеціаліст гуманітарного відділу Галина Бакош першими перевірили умови, в яких здійснюватиметься довіз учнів.
"Все в автобусі максимально безпечно і пасажирам буде тут комфортно",– йдеться у повідомленні.
Головне фото - ілюстративне.
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Коментарі 1
Чому приблали еталон, а перше фото Богдан???
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