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Волинська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО

Волинська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО
Школярів Угринівського ЗЗСО перевозитиме новий шкільний автобус “Еталон”, котрий сьогодні, 26 липня, прибув у Городищенську ОТГ.

Про це йдеться на сайті Городищенської громади.

Секретар Городищенської сільської ради Любов Туріц, начальник відділу фінансів – головний бухгалтер Юлія Мельник і головний спеціаліст гуманітарного відділу Галина Бакош першими перевірили умови, в яких здійснюватиметься довіз учнів.

"Все в автобусі максимально безпечно і пасажирам буде тут комфортно",– йдеться у повідомленні.

Головне фото - ілюстративне.
Волинська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО
Волинська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО
Волинська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО
Волинська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО
Волинська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО


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Теги: новий шкільний автобус, Городищенська громада
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Коментарі 1
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Чому приблали еталон, а перше фото Богдан???
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