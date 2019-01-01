Волинська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО





Про це йдеться на



Секретар Городищенської сільської ради Любов Туріц, начальник відділу фінансів – головний бухгалтер Юлія Мельник і головний спеціаліст гуманітарного відділу Галина Бакош першими перевірили умови, в яких здійснюватиметься довіз учнів.



"Все в автобусі максимально безпечно і пасажирам буде тут комфортно",– йдеться у повідомленні.



Головне фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школярів Угринівського ЗЗСО перевозитиме новий шкільний автобус “Еталон”, котрий сьогодні, 26 липня, прибув у Городищенську ОТГ.Про це йдеться на сайті Городищенської громади. Секретар Городищенської сільської ради, начальник відділу фінансів – головний бухгалтері головний спеціаліст гуманітарного відділупершими перевірили умови, в яких здійснюватиметься довіз учнів."Все в автобусі максимально безпечно і пасажирам буде тут комфортно",– йдеться у повідомленні.

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