Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 27 і 28 липня





У суботу в регіоні — висока ймовірність дощу.



У неділю в Луцьку, Володимирі-Волинському, Любешеві, Маневичах, Світязі опадів не передбачають.



У Ковелі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +14 до +18 градусів, удень до +25…+30. Вітер східний, північно-східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.



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