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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 27 і 28 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 27 і 28 липня
Вихідні у Волинській області минуть хмарно з проясненнями.

У суботу в регіоні — висока ймовірність дощу.

У неділю в Луцьку, Володимирі-Волинському, Любешеві, Маневичах, Світязі опадів не передбачають.

У Ковелі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +14 до +18 градусів, удень до +25…+30. Вітер східний, північно-східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.

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Теги: погода, вихідні, Луцьк
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