До Луцька прилетіли перші винищувачі кримської бригади. ВІДЕО

На луцький аеродром перебазувалися два перші фронтові винищувачі МіГ-29, які входять до складу 204-ої Севастопольської БрТА ім. ПокришкінаТаке перебазування - символічне для Луцька, адже у липні 2019-го року виповнюється 105 років, як у Луцьку базується авіаці в та минає рік, як на Волинь "переїхали" кримські льотчики, - повідомляють у Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині»."Перша пара легких фронтових винищувачів МіГ-29 зі складу бригади передислокувалась на Луцький військовий аеродром для несення бойового чергування з охорони повітряного простору Волині та всього північного заходу України, а також проведення планових навчальних польотів з рідного Волинського гніздечка", - йдеться у повідомленні.Льотні зміни почнуться вже з понеділка, 29-го липня. На відео можна побачити, як перші літаки здійснили вітальний прохід над Луцьким військовим аеродромом.