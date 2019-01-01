До Луцька прилетіли перші винищувачі кримської бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 21:29
На луцький аеродром перебазувалися два перші фронтові винищувачі МіГ-29, які входять до складу 204-ої Севастопольської БрТА ім. Покришкіна
Таке перебазування - символічне для Луцька, адже у липні 2019-го року виповнюється 105 років, як у Луцьку базується авіаці в та минає рік, як на Волинь "переїхали" кримські льотчики, - повідомляють у Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині».
"Перша пара легких фронтових винищувачів МіГ-29 зі складу бригади передислокувалась на Луцький військовий аеродром для несення бойового чергування з охорони повітряного простору Волині та всього північного заходу України, а також проведення планових навчальних польотів з рідного Волинського гніздечка", - йдеться у повідомленні.
Льотні зміни почнуться вже з понеділка, 29-го липня. На відео можна побачити, як перші літаки здійснили вітальний прохід над Луцьким військовим аеродромом.
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Таке перебазування - символічне для Луцька, адже у липні 2019-го року виповнюється 105 років, як у Луцьку базується авіаці в та минає рік, як на Волинь "переїхали" кримські льотчики, - повідомляють у Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині».
"Перша пара легких фронтових винищувачів МіГ-29 зі складу бригади передислокувалась на Луцький військовий аеродром для несення бойового чергування з охорони повітряного простору Волині та всього північного заходу України, а також проведення планових навчальних польотів з рідного Волинського гніздечка", - йдеться у повідомленні.
Льотні зміни почнуться вже з понеділка, 29-го липня. На відео можна побачити, як перші літаки здійснили вітальний прохід над Луцьким військовим аеродромом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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