вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Луцька прилетіли перші винищувачі кримської бригади. ВІДЕО

До Луцька прилетіли перші винищувачі кримської бригади. ВІДЕО
На луцький аеродром перебазувалися два перші фронтові винищувачі МіГ-29, які входять до складу 204-ої Севастопольської БрТА ім. Покришкіна

Таке перебазування - символічне для Луцька, адже у липні 2019-го року виповнюється 105 років, як у Луцьку базується авіаці в та минає рік, як на Волинь "переїхали" кримські льотчики, - повідомляють у Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині».

"Перша пара легких фронтових винищувачів МіГ-29 зі складу бригади передислокувалась на Луцький військовий аеродром для несення бойового чергування з охорони повітряного простору Волині та всього північного заходу України, а також проведення планових навчальних польотів з рідного Волинського гніздечка", - йдеться у повідомленні.

Льотні зміни почнуться вже з понеділка, 29-го липня. На відео можна побачити, як перші літаки здійснили вітальний прохід над Луцьким військовим аеродромом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Драйв та шалені ритми: до Луцька завітає столичний гурт
Сьогодні, 21:56
До Луцька прилетіли перші винищувачі кримської бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 21:29
Волинська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО
Сьогодні, 20:49
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:23
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 27 і 28 липня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Драйв та шалені ритми: до Луцька завітає столичний гурт Драйв та шалені ритми: до Луцька завітає столичний гурт
Сьогодні, 21:56
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 27 і 28 липня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 27 і 28 липня
Сьогодні, 20:00
Лучанину, який пропонував хабар патрульному, повідомили про підозру Лучанину, який пропонував хабар патрульному, повідомили про підозру
Сьогодні, 18:31
У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ФОТО У центральному парку Луцька розпочали ремонт алеї. ФОТО
Сьогодні, 17:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Драйв та шалені ритми: до Луцька завітає столичний гурт
Сьогодні, 21:56
 0
До Луцька прилетіли перші винищувачі кримської бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 21:29
 0
Волинська громада отримала новий шкільний автобус. ФОТО
Сьогодні, 20:49
 0
Як виглядав центральний парк у Ковелі пів століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:23
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 27 і 28 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿