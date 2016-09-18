«МВФ не погодиться знизити тарифи на газ», - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, шанси пом'якшити вимоги Міжнародного валютного фонду щодо тарифів на газ для українців - мінімальні.Україна планує на майбутніх переговорах із Міжнародним валютним фондом пом'якшити вимоги щодо тарифів на газ для населення, - повідомляє «Слово і Діло».Гройсман таким чином прокоментував висловлювання представника президента в Кабміні Андрія Геруса про те, що команда нового президента на переговорах у вересні запропонує Фонду пом'якшити позицію по цінам на газ і лібералізації ринку газу.«Шанси на те, що це буде знято, на мій погляд, як я зараз оцінюю, мінімальні. Якщо це вдасться, то це буде позитивно», - сказав прем'єр.При цьому Гройсман вкотре нагадав, що це зобов'язання Україна взяла на себе багато років тому - за прем'єрства Юлії Тимошенко.