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На Волині оштрафували п`яного тракториста

На Волині оштрафували п`яного тракториста
Водій, який керував трактором у нетверезому стані на Іваничівщині, отримав штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Відповідну постанову постанову виніс Іваничівський районний суд 22-го липня, - повідомляє "Буг".

Чоловік 7-го травня о 19:20 у Низкиничах по вулиці Першотравневій Іваничівського району керував трактором з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Огляд проходив у Нововолинській міській лікарні, згідно висновку від 27-го травня перебував в стані алкогольного сп’яніння.

За водіння в нетверезому стані водія трактора притягнули до відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

В судовому засіданні чоловік свою вину визнав, щиро розкаявся та пояснив, що випив невелику дозу алкоголю, однак потрібно було виконувати сільськогосподарські роботи на тракторі.

Вивчивши та дослідивши матеріали справи, суд призначив стягнення у виді штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

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Теги: Волинь, штраф
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