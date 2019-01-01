У молодіжки «Волині» – новий тренер

Перед новим сезоном «Волинь» U-19 очолив новий старший тренер.Новим очільником юних "хрестоносців" став Руслан Мостовий, - повідомляє прес-служба "Волині".Попередник Мостового Альберт Шахов пішов на підвищення у тренерський штаб основної команди."Руслан Мостовий – людина, яку аж ніяк не назвати новою для волинського футболу. Він виступав за «Волинь» у якості гравця у сезоні 2009-2010 та допоміг команді повернутися до вищого дивізіону чемпіонату України. Провів дуже насичену футбольну кар’єру, а у якості тренера попрацював із винниківським «Рухом», після якого очолив дитячо-юнацьку команду моршинської «Скали». Минулого сезону «Скала» U-17 під його керівництвом вийшла до стикових матчів Вищої ліги ДЮФЛУ, де поступилася лише майбутнім фіналістам із «Зміни-Оболоні», - йдеться у повідомленні.