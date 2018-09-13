Чоловік ґвалтував 8-річну дочку дружини





У відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, повідомила, що інформація про те, що 8-річна дитина, ймовірно, стала жертвою сексуальних дій з боку свого колишнього вітчима, надійшла від працівників соціальної служби у справах неповнолітніх, - повідомляє



Правоохоронці залучили до перевірки спеціалістів судмедекспертизи, які підтвердили факт насилля. Попередньо було встановлено, що у січні 35-річний чоловік кілька разів скоював дії сексуального характеру стосовно падчерки.



Наприкінці січня чоловік був засуджений до 6 місяців позбавлення волі за скоєння крадіжок, і весь цей час він перебував у пенітенціарному закладі.



«Що стосується матері, то рішенням суду її кілька місяців тому позбавлено батьківських прав за ухилення від своїх обов’язків по вихованню та догляду за дитиною, саму ж дівчинку передано до патронатної сім’ї. Саме тоді дівчинка й зізналась, що стала жертвою сексуального насилля з боку дорослого чоловіка», – сказав начальник Лебединського відділення поліції Дмитро Отставних.



Стосовно співмешканця біологічної матері, який сьогодні звільнився з місць позбавлення волі, відкрила кримінальне провадження, призначено ряд експертиз. Слідчі за погодженням з прокуратурою оголосили йому підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього) Кримінального кодексу України, і затримали. За скоєне йому загрожує ув’язнення від 8 до 15 років. З дитиною працюють фахівці-психологи.

На Сумщині правоохоронці оголосили про підозру 35-річному чоловіку у зґвалтуванні 8-річної падчерки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сумщині правоохоронці оголосили про підозру 35-річному чоловіку у зґвалтуванні 8-річної падчерки.У відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, повідомила, що інформація про те, що 8-річна дитина, ймовірно, стала жертвою сексуальних дій з боку свого колишнього вітчима, надійшла від працівників соціальної служби у справах неповнолітніх, - повідомляє УНІАН Правоохоронці залучили до перевірки спеціалістів судмедекспертизи, які підтвердили факт насилля. Попередньо було встановлено, що у січні 35-річний чоловік кілька разів скоював дії сексуального характеру стосовно падчерки.Наприкінці січня чоловік був засуджений до 6 місяців позбавлення волі за скоєння крадіжок, і весь цей час він перебував у пенітенціарному закладі.«Що стосується матері, то рішенням суду її кілька місяців тому позбавлено батьківських прав за ухилення від своїх обов’язків по вихованню та догляду за дитиною, саму ж дівчинку передано до патронатної сім’ї. Саме тоді дівчинка й зізналась, що стала жертвою сексуального насилля з боку дорослого чоловіка», – сказав начальник Лебединського відділення поліції Дмитро Отставних.Стосовно співмешканця біологічної матері, який сьогодні звільнився з місць позбавлення волі, відкрила кримінальне провадження, призначено ряд експертиз. Слідчі за погодженням з прокуратурою оголосили йому підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього) Кримінального кодексу України, і затримали. За скоєне йому загрожує ув’язнення від 8 до 15 років. З дитиною працюють фахівці-психологи.На Сумщині правоохоронці оголосили про підозру 35-річному чоловіку у зґвалтуванні 8-річної падчерки.

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