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У наступному сезоні до Прем`єр-ліги напряму вийдуть три команди Першої ліги

У наступному сезоні до Прем`єр-ліги напряму вийдуть три команди Першої ліги
Українська асоціація футболу затвердила систему ротації команд між УПЛ та Першою лігою за підсумками сезону 2019-2020.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на прес-службу УАФ.

В зв'язку з розширенням УПЛ до чотирнадцяти команд, починаючи з сезону 2020-2021, виконкомом УАФ був затверджений варіант ротації клубів, при якому Прем'єр-лігу покине одна команда, а з Першої ліги підвищаться у класі одразу три колективи.

Команда, яка за підсумками сезону займе в УПЛ дванадцяте місце, напряму вилетить в Першу лігу. У той же час трійка призерів Першої ліги також напряму вийде в УПЛ. Таким чином, стикових матчів не буде.

Як відомо, у сезоні 2018-2019 луцька «Волинь» зайняла третє місце та брала участь у стикових матчах за підвищення у класі. Проте, через суперечливе суддівство та багато інших чинників, перемогти львівські «Карпати» «хрестоносцям» не вдалося.

Нагадаємо, раныше в УПЛ затвердили формат розширення чемпіонату на найближчі два роки. У сезоні 2020-2021 в Прем'єр-лізі зіграє чотирнадцять команд, а в сезоні 2021-2022 - шістнадцять.

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Теги: УАФ, футбол
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