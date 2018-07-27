Злива затопила Рівне. ФОТО, ВІДЕО

Сильна злива затопила вулиці Рівного. Вода наробила чимало збитків – рух транспорту у місті завмер, а рятувальники по всьому місту боролись із наслідками літньої негоди.Із підтоплених вулиць за допомогою спецтехніки надзвичайники витягли 43 автомобілі, повідомляє Канал24.Надзвичайники працювали у місцевому пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласному архіві, музеї та бібліотеці.У місті тимчасово зупиняли рух тролейбусів. У деяких місцях важко пройти – води набігло до пояса.На наше все місто, на триста з лишнім кілометрів вулиць, всього 29 кілометрів каналізацій і то та, яка робилася в незапам’ятні часи. Місто розбудовується, площі заасфальтовані збільшуються. Вода раніше хоч в ґрунт входила. Зараз іде по твердому покриттю до зливових,– пояснив масштаб проблеми заступник начальника управління ЖКГ Рівного Володимир Лапюк.Понад три десятки рятувальників та десяток одиниць спецтехніки залучили для ліквідації наслідків сильної зливи.Водночас речник Служби порятунку області Дмитро Мельник зазначив, що до вечора рятувальники провели роботи по відкачуванню води з 38-ми будинків та 17-ти адміністративних і громадських будівель міста.