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У Windows 10 змінять вигляд меню

У Windows 10 змінять вигляд меню
У версії операційної системи Windows 10 зміниться вигляд меню "Пуск".

У бета-версії нового Windows, яку запустили випадково, користувачі побачили деякі зміни, - повідомляє Техно24

Зокрема, у бета-версії змінився дизайн меню "Пуск". Так, динамічні плитки мають замінити статичними іконками. Зміни зачіпають як десктопну версію, так і планшетний режим.

Microsoft вже тестувала відмову від плиток в Windows Lite (це полегшена версія операційки). Ймовірно, такі зміни відбудуться і в повноцінній версії Windows.

У Windows 10 змінять вигляд меню


Також в новому "Пуску" знайшли інструмент для вибору емодзі і пошук по GIF-анімацій. У компанії поки не прокоментувалу зміни, але визнали, що помилково опублікували тестову збірку.

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