У Windows 10 змінять вигляд меню

У версії операційної системи Windows 10 зміниться вигляд меню "Пуск".У бета-версії нового Windows, яку запустили випадково, користувачі побачили деякі зміни, - повідомляє Техно24Зокрема, у бета-версії змінився дизайн меню "Пуск". Так, динамічні плитки мають замінити статичними іконками. Зміни зачіпають як десктопну версію, так і планшетний режим.Microsoft вже тестувала відмову від плиток в Windows Lite (це полегшена версія операційки). Ймовірно, такі зміни відбудуться і в повноцінній версії Windows.Також в новому "Пуску" знайшли інструмент для вибору емодзі і пошук по GIF-анімацій. У компанії поки не прокоментувалу зміни, але визнали, що помилково опублікували тестову збірку.