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В Україні створять онлайн-карту стану доріг

В Україні створять онлайн-карту стану доріг
"Укравтодор" анонсував створення онлайн-інструментів для відслідковування стану дорожнього покриття та ремонту доріг.

На думку експертів, це допоможе зменшити вплив людського фактору та збільшити прозорість процесів, пов’язаних з покращенням стану доріг в Україні, - повідомляє Аvto24.

"Без інформаційних технологій ми не зможемо швидко рухатись далі у процесі реформування та у підвищенні якості експлуатації та будівництва доріг. Наше завдання максимально спростити всі процеси на шляху до позитивного результату", – зазначив Вадим Горюшко, директор Державного підприємства дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики "Укрдорзв’язку", яке буде адмініструвати геоінформаційну систему.

"Укравтодор" запустив геоінформаційну систему, яка буде наповнюватися інформацією про дорожнє покриття і автоматично визначати чи потрібен ремонт дороги, скільки він може коштувати, яка стадія ремонту дорожнього покриття та хто виконує роботи. Відповідну онлайн-карту планується презентувати 24 серпня 2019 року. Окрім цього, планується створити карту доріг, яка показуватиме стан проїзду та дорожні роботи на тому чи іншому відрізку дороги в зимовий період.

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Теги: Україна, дороги
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