На Волині керівника комунального підприємства судили за лайку
Сьогодні, 09:04
Суд покарав керівника комунального підприємства «Полігон» Олександра Козичка за лайку в кабінеті.
Суд постановив виплатити штраф за нецензурну лайку, - повідомляє БУГ.
«Розгляд справи пройшов “без шуму і пилі”. Навіть, не було опубліковано на сайті суду в списку призначених до розгляду справ. Потерпілого в суд не викликали… Олег Тимосевич прошу, розглянути питання щодо звільнення директора КП “Полігон” із займаної посади, під час засідання Вашої комісії», – написав громадський активіст Тарас Сватко.
З постанови стало відомо, що 16-го травня 2019-го року керівник підприємства, перебуваючи в службовому приміщенні КП Полігон, вчинив дрібне хуліганство, а саме висловлювався нецензурною лайкою на адресу громадського активіста, своїми діями порушив громадський порядок і спокій громадян.
Сам громадський активіст зазначає, що була присутня не тільки лайка, але і шарпанина, що також вважається дрібним хуліганством.
Суд постановив визнати керівника підприємства винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст.173 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 гривень.
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Суд постановив виплатити штраф за нецензурну лайку, - повідомляє БУГ.
«Розгляд справи пройшов “без шуму і пилі”. Навіть, не було опубліковано на сайті суду в списку призначених до розгляду справ. Потерпілого в суд не викликали… Олег Тимосевич прошу, розглянути питання щодо звільнення директора КП “Полігон” із займаної посади, під час засідання Вашої комісії», – написав громадський активіст Тарас Сватко.
З постанови стало відомо, що 16-го травня 2019-го року керівник підприємства, перебуваючи в службовому приміщенні КП Полігон, вчинив дрібне хуліганство, а саме висловлювався нецензурною лайкою на адресу громадського активіста, своїми діями порушив громадський порядок і спокій громадян.
Сам громадський активіст зазначає, що була присутня не тільки лайка, але і шарпанина, що також вважається дрібним хуліганством.
Суд постановив визнати керівника підприємства винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст.173 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Такой профессии как "активист" не существует. задайтесь вопросом "За какие деньги живёт активист?". Активисты живут за счёт своих же устроенных скандалов. Активистов нужно гнать в шею, потому как это люди-провокаторы и бездельники.
Кварцяний, чув ? Ти на черзі !
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