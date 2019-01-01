Луцький коледж – лідер в Україні за кількістю вступників

Волинський коледж за проміжними підсумками вступної кампанії 2019 року, став лідером за кількістю поданих заяв від абітурієнтів.Про це повідомляють на йсайті навчального закладу.Так, до коледжу подали документи 943 вступники, які хочуть продовжити навчання на основі базової загальної середньої освіти (9 класів). Такий показник – найкращий серед коледжів Волині і 17-й серед 689 закладів по всій Україні.На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) прийом документів вступників ще триває. Станом на 23 липня 2019 року до ВоК НУХТ подали 680 заяв. За цим показником волинський коледж посідає 1 місце серед закладів освіти Волині та України (з 708 закладів)На основі диплому кваліфікованого робітника, станом на 23 липня 2019 року, вступники подали 98 заяв. Це 1 місце по Волині та 16 місце по Україні серед 442 закладів освіти.Таким чином, за проміжними підсумками вступної кампанії по кількості поданих заяв Волинський коледж національного університету харчових технологій посідає лідируючі позиції серед закладів освіти Волині та України.Також варто відзначити, що за даними ресурсу abit-poisk.org.ua колледж – серед лідерів за максимальними обсягами держзамовлення серед закладів Волинської області. Зауважимо, що ВоК НУХТ — один з небагатьох закладів, яким надали держзамовлення не тільки на основі БЗСО (9 класів), а також на основі ПЗСО (11 класів) та ОКР «кваліфікований робітник».Що ж стосується найпопулярніших спеціальностей, то попитом користуються спеціальності сфери обслуговування, харчових та інформаційних технологій.