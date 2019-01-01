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За півроку на Волині 80 безробітних відкрили свій бізнес

За півроку на Волині 80 безробітних відкрили свій бізнес
В Україні триває реформа децентралізації, розпочата ще у 2014 році. І, як відомо, передбачає передачу від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини повноважень. Нині ж, у Волинській області вже створили 51 повноцінну об’єднану територіальну громаду.

На допомогу з кадровими питаннями та підбором кваліфікованих працівників у створені громади прийшла служба зайнятості. Так, наприкінці 2018 року директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк презентував проєкт «Успішна громада», покликаний допомогти керівництву ОТГ з кадрами, а жителям – із професійною реалізацією. Про це інформує відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.

Сьогодні ж вже є реальні результати проєкту, з-поміж яких: проведення семінарів, тренінгів, виїзних акцій та робочих зустрічей, спеціалізованих тренінги з проєктного менеджменту.

Так, за шість місяців 2019 року фахівці служби зайнятості вже провели 42 тренінги, залучивши 630 жителів громад. А вісімдесят безробітних, 23 з яких проживають на території п’ятнадцяти об’єднаних територіальних громад області, започаткували власну справу. «Свідомість громади в тому, щоб підтримати і посприяти охочим у відкритті власної справи. Адже це, перш за все, новостворені робочі місця, це надходження в бюджет і розвиток економіки району», – каже Роман Романюк.

«Перш за все, ми ставимо за мету сприяти економічному розвитку громад, шляхом допомоги у створенні нових робочих місць, забезпечення громадян хорошою роботою, проведення профорієнтаційних заходів, працюючи з потенційними кадрами та залучаючи їх до роботи в громаді», – зазначив директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.

Успіх кожної громади залежить виключно від того, яка команда працює над його досягненням. На потребу окремих ОТГ із початку цього року в розрізі спеціальностей здійснили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 555 жителів громад.

Залучають безробітних городищенців і до участі у громадських роботах, які організовують за сприяння служби зайнятості. За шість місяців цього року їх учасниками стали 530 осіб, 44 з яких працевлаштували на постійне місце роботи. Загалом із початку 2019 року працевлаштували 3 439 жителів ОТГ, 1 553 особи з яких – безробітні. «Дуже важливо, щоб під час виконання громдських робіт люди поступово закріплювалися на постійному місці роботи і отримували своєрідну соціальну гарантію від роботодавця», – переконаний директор Волинського ОЦЗ.

«Ми продовжуємо працювавти з територіальними громадами. Адже рефома, почата 2014 року, має своє продовження. Тож важливо не тільки передати повноваження громадам, але й підтримати ОТГ у розвитку. Наше завдання, як сучасної сервісної служби, допомогти громадам стати успішними, використовуючи доступні для нас повноваження», – резюмував директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.

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Теги: Роман Романюк, безробітні, ОТГ
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