Волинянка знайшла гігантського гриба. ФОТО





Зібрала такий грибний урожай під хатою – на власному городі, пише



«У п’ятницю пішла я зранку на город нарвати овочів, щоб до Луцька на базарчик повезти, – розповідає жінка. – Заглянула до помідорів. Пораділа, що після дощів огірків стільки виросло. «Ого, який кабачок!» – здивувалася і нагнулася зірвати. Тягну – а він наче прилип до землі! Далі тягну – не піддається. Овва! Та ж то гриб! Ну, я вже його акуратненько вирвала, ніжку із землею відрізала, в пакет – та й до Луцька».



Коли «рекордсмена» поклали на електронні ваги, він заважив 700 грамів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пенсіонерка із села Прилуцьке Ківерцівського району знайшла 700-грамового шампіньйона.Зібрала такий грибний урожай під хатою – на власному городі, пише Твій портал «У п’ятницю пішла я зранку на город нарвати овочів, щоб до Луцька на базарчик повезти, – розповідає жінка. – Заглянула до помідорів. Пораділа, що після дощів огірків стільки виросло. «Ого, який кабачок!» – здивувалася і нагнулася зірвати. Тягну – а він наче прилип до землі! Далі тягну – не піддається. Овва! Та ж то гриб! Ну, я вже його акуратненько вирвала, ніжку із землею відрізала, в пакет – та й до Луцька».Коли «рекордсмена» поклали на електронні ваги, він заважив 700 грамів.

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