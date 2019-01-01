Волинянка знайшла гігантського гриба. ФОТО
Сьогодні, 10:25
Пенсіонерка із села Прилуцьке Ківерцівського району знайшла 700-грамового шампіньйона.
Зібрала такий грибний урожай під хатою – на власному городі, пише Твій портал.
«У п’ятницю пішла я зранку на город нарвати овочів, щоб до Луцька на базарчик повезти, – розповідає жінка. – Заглянула до помідорів. Пораділа, що після дощів огірків стільки виросло. «Ого, який кабачок!» – здивувалася і нагнулася зірвати. Тягну – а він наче прилип до землі! Далі тягну – не піддається. Овва! Та ж то гриб! Ну, я вже його акуратненько вирвала, ніжку із землею відрізала, в пакет – та й до Луцька».
Коли «рекордсмена» поклали на електронні ваги, він заважив 700 грамів.
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Зібрала такий грибний урожай під хатою – на власному городі, пише Твій портал.
«У п’ятницю пішла я зранку на город нарвати овочів, щоб до Луцька на базарчик повезти, – розповідає жінка. – Заглянула до помідорів. Пораділа, що після дощів огірків стільки виросло. «Ого, який кабачок!» – здивувалася і нагнулася зірвати. Тягну – а він наче прилип до землі! Далі тягну – не піддається. Овва! Та ж то гриб! Ну, я вже його акуратненько вирвала, ніжку із землею відрізала, в пакет – та й до Луцька».
Коли «рекордсмена» поклали на електронні ваги, він заважив 700 грамів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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