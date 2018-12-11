Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Сьогодні, 11:28
Терміново потрібна допомога на дороговартісне лікування для волинянина Олександра Молошика, який наразі перебуває без свідомості у реанімації луцької лікарні.
Про це у Facebook повідомила його дружина Оксана Молошик.
Із документу, який оприлюднила жінка, відомо, що чоловікові лише 27 років. 17 червня його врятували від утоплення. З того дня він перебуває у вкрай важкому стані в реанімації.
"Для подальшого лікування потрібно багато коштів,які я не в змозі сама знайти,усі фінанси вичерпано.Надія тільки на небайдужих людей.
Будь ласка, допоможіть хто чим може", - благає жінка.
Вона додала, що у неї та чоловіка - двоє маленьких донечок, тож просить допомогти їм дочекатися татка живим і здоровим.
НОМЕР КАРТКИ 5168757331867004 (Молошик Оксана Володимирівна).
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Про це у Facebook повідомила його дружина Оксана Молошик.
Із документу, який оприлюднила жінка, відомо, що чоловікові лише 27 років. 17 червня його врятували від утоплення. З того дня він перебуває у вкрай важкому стані в реанімації.
"Для подальшого лікування потрібно багато коштів,які я не в змозі сама знайти,усі фінанси вичерпано.Надія тільки на небайдужих людей.
Будь ласка, допоможіть хто чим може", - благає жінка.
Вона додала, що у неї та чоловіка - двоє маленьких донечок, тож просить допомогти їм дочекатися татка живим і здоровим.
НОМЕР КАРТКИ 5168757331867004 (Молошик Оксана Володимирівна).
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