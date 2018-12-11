Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька

Терміново потрібна допомога на дороговартісне лікування для волинянина, який наразі перебуває без свідомості у реанімації луцької лікарні.Про це у Facebook повідомила його дружинаІз документу, який оприлюднила жінка, відомо, що чоловікові лише 27 років. 17 червня його врятували від утоплення. З того дня він перебуває у вкрай важкому стані в реанімації."Для подальшого лікування потрібно багато коштів,які я не в змозі сама знайти,усі фінанси вичерпано.Надія тільки на небайдужих людей.Будь ласка, допоможіть хто чим може", - благає жінка.Вона додала, що у неї та чоловіка - двоє маленьких донечок, тож просить допомогти їм дочекатися татка живим і здоровим.