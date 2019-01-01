вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У лісі на Волині знайшли туші тварин: виявили африканську чуму свиней

У лісі на Волині знайшли туші тварин: виявили африканську чуму свиней
24 липня на території ТзОВ «Павлівське мисливське господарство» Іваничівського району знайшли 5 трупів диких свиней (3 дорослих, 2 малих).

Про це повідомила Держпродспоживлужба на Волині.

Спеціалісти Держпродспоживлужби району здійснили комісійний виїзд з метою відбору патматеріалу, який згодом направили до Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини.

Згідно з результатами дослідження, виявили ДНК вірус африканської чуми свиней у 3 трупах дорослих тварин.

26 липня провели позачергові засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації та при Іваничівській райдержадміністрації, на яких розглянули питання «Про заходи з локалізації та ліквідації спалаху африканської чуми серед диких свиней в ТзОВ «Павлівське мисливське господарство» Іваничівського району та посилення заходів з недопущення розповсюдження захворювання на території області».

Тривають відповідні заходи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: африканська чума свиней, трупи, ліс, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воїни з передової привітали волинське місто з днем народження. ВІДЕО
Сьогодні, 12:36
Волинська Держпродспоживслужба купила 5 нових автомобілів
Сьогодні, 12:18
У лісі на Волині знайшли туші тварин: виявили африканську чуму свиней
Сьогодні, 11:58
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Сьогодні, 11:28
На Волині чоловік загинув, впавши з підводи
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
У лісі під Луцьком під час збирання ягід жінка виявила небезпечний предмет У лісі під Луцьком під час збирання ягід жінка виявила небезпечний предмет
16 липень, 10:16
На Волині буревієм повалило дерева. ФОТО На Волині буревієм повалило дерева. ФОТО
11 липень, 14:32
Волиняни порушують правила збору лісових ягід Волиняни порушують правила збору лісових ягід
11 липень, 04:16
Топінамбур, віники і сіль: волинські лісівники готуються до зимової підгодівлі диких тварин. ФОТО Топінамбур, віники і сіль: волинські лісівники готуються до зимової підгодівлі диких тварин. ФОТО
11 липень, 01:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Білій Церкві поліція одночасно проводить 50 обшуків
Сьогодні, 13:22
 0
Суд відмовив в обранні запобіжного заходу екс-керівнику Волинської митниці Кривіцькому
Сьогодні, 13:04
 0
Воїни з передової привітали волинське місто з днем народження. ВІДЕО
Сьогодні, 12:36
 0
Волинська Держпродспоживслужба купила 5 нових автомобілів
Сьогодні, 12:18
 0
У лісі на Волині знайшли туші тварин: виявили африканську чуму свиней
Сьогодні, 11:58
 0
Медіа
відео
1/8
﻿