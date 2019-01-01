У лісі на Волині знайшли туші тварин: виявили африканську чуму свиней
Сьогодні, 11:58
24 липня на території ТзОВ «Павлівське мисливське господарство» Іваничівського району знайшли 5 трупів диких свиней (3 дорослих, 2 малих).
Про це повідомила Держпродспоживлужба на Волині.
Спеціалісти Держпродспоживлужби району здійснили комісійний виїзд з метою відбору патматеріалу, який згодом направили до Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини.
Згідно з результатами дослідження, виявили ДНК вірус африканської чуми свиней у 3 трупах дорослих тварин.
26 липня провели позачергові засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації та при Іваничівській райдержадміністрації, на яких розглянули питання «Про заходи з локалізації та ліквідації спалаху африканської чуми серед диких свиней в ТзОВ «Павлівське мисливське господарство» Іваничівського району та посилення заходів з недопущення розповсюдження захворювання на території області».
Тривають відповідні заходи.
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Про це повідомила Держпродспоживлужба на Волині.
Спеціалісти Держпродспоживлужби району здійснили комісійний виїзд з метою відбору патматеріалу, який згодом направили до Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини.
Згідно з результатами дослідження, виявили ДНК вірус африканської чуми свиней у 3 трупах дорослих тварин.
26 липня провели позачергові засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації та при Іваничівській райдержадміністрації, на яких розглянули питання «Про заходи з локалізації та ліквідації спалаху африканської чуми серед диких свиней в ТзОВ «Павлівське мисливське господарство» Іваничівського району та посилення заходів з недопущення розповсюдження захворювання на території області».
Тривають відповідні заходи.
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