У лісі на Волині знайшли туші тварин: виявили африканську чуму свиней

24 липня на території ТзОВ «Павлівське мисливське господарство» Іваничівського району знайшли 5 трупів диких свиней (3 дорослих, 2 малих).Про це повідомила Держпродспоживлужба на Волині.Спеціалісти Держпродспоживлужби району здійснили комісійний виїзд з метою відбору патматеріалу, який згодом направили до Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини.Згідно з результатами дослідження, виявили ДНК вірус африканської чуми свиней у 3 трупах дорослих тварин.26 липня провели позачергові засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації та при Іваничівській райдержадміністрації, на яких розглянули питання «Про заходи з локалізації та ліквідації спалаху африканської чуми серед диких свиней в ТзОВ «Павлівське мисливське господарство» Іваничівського району та посилення заходів з недопущення розповсюдження захворювання на території області».Тривають відповідні заходи.