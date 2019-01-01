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Воїни з передової привітали волинське місто з днем народження. ВІДЕО

Воїни з передової привітали волинське місто з днем народження. ВІДЕО
Воїни 14-ої окремої механізованої бригади з передової привітали Володимир-Волинський та його мешканців з Днем міста.

Відеозвернення з привітаннями опублікували на сторінці 14 ОМБр у Facebook.

На відео військовослужбовці бригади, що дислокується у Володимирі-Волинському, зі східних рубежів один за одним вітають володимирчан. Переконують: жителі міста можуть спати спокійно, адже їхній спокій - у надійних руках.

"Чекайте, ми скоро повернемося", - переконують військові.

Нагадаємо, 27-28 липня Володимир-Волинський відзначатиме свій день народження. З програмою можна ознайомитися за посиланням.


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Теги: Володимир-Волинський, День міста, 14 ОМБр, привітання
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