Воїни з передової привітали волинське місто з днем народження. ВІДЕО
Сьогодні, 12:36
Воїни 14-ої окремої механізованої бригади з передової привітали Володимир-Волинський та його мешканців з Днем міста.
Відеозвернення з привітаннями опублікували на сторінці 14 ОМБр у Facebook.
На відео військовослужбовці бригади, що дислокується у Володимирі-Волинському, зі східних рубежів один за одним вітають володимирчан. Переконують: жителі міста можуть спати спокійно, адже їхній спокій - у надійних руках.
"Чекайте, ми скоро повернемося", - переконують військові.
Нагадаємо, 27-28 липня Володимир-Волинський відзначатиме свій день народження. З програмою можна ознайомитися за посиланням.
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Відеозвернення з привітаннями опублікували на сторінці 14 ОМБр у Facebook.
На відео військовослужбовці бригади, що дислокується у Володимирі-Волинському, зі східних рубежів один за одним вітають володимирчан. Переконують: жителі міста можуть спати спокійно, адже їхній спокій - у надійних руках.
"Чекайте, ми скоро повернемося", - переконують військові.
Нагадаємо, 27-28 липня Володимир-Волинський відзначатиме свій день народження. З програмою можна ознайомитися за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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