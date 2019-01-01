Воїни з передової привітали волинське місто з днем народження. ВІДЕО

Воїни 14-ої окремої механізованої бригади з передової привітали Володимир-Волинський та його мешканців з Днем міста.Відеозвернення з привітаннями опублікували на сторінці 14 ОМБр у Facebook.На відео військовослужбовці бригади, що дислокується у Володимирі-Волинському, зі східних рубежів один за одним вітають володимирчан. Переконують: жителі міста можуть спати спокійно, адже їхній спокій - у надійних руках."Чекайте, ми скоро повернемося", - переконують військові.Нагадаємо, 27-28 липня Володимир-Волинський відзначатиме свій день народження. З програмою можна ознайомитися