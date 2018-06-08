Суд відмовив в обранні запобіжного заходу екс-керівнику Волинської митниці Кривіцькому

Віктора Кривіцького Артур Мартиросян повідомив, що суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури щодо обрання Кривіцькому запобіжного заходу.



Про це Мартиросян написав на своїй сторінці у Facebook.



За словами адвоката, суд відбувся учора, 26 липня. Зауважимо, що напередодні прокурор Київської області Максим Киричук повідомив про те, що Кривіцького, якого раніше оголосили у розшук, повідомили про підозру. Тож учора мали б обрати запобіжний захід.



"На жаль, Киричук М.Ю. особисто не зявився на розгляд клопотання прокуратури, а прислав процесуального прокурора. Можливо, як би Киричук М.Ю. особисто підтримував позицію обвинувачення, то було б інше рішення, проте ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу Кривіцькому В.Б., що означає незаконність оголошення мого клієнта в розшук. Рано чи пізно працівникам правоохоронних органів прийдеться відповідати перед законом за фальсифікацію кримінального провадження і ми на один крок стали до цього ближчі", - написав Мартиросян.



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Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що правоохоронці викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби. Через це і тривають обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Через це тривали обшуки за 14 адресами.



Натомість 9 липня виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив очільника Волинської митниці Євгенія Шелігацького. Виконувати обов'язки на цій посаді доручили Андрію Войцещуку, що обіймав посаду директора департаменту організації митного контролю та митного оформлення Державної фіскальної служби України.



Згодом прокуратура Київської області заявила про те, що оголосила у розшук Віктора Кривіцького. А сам він сказав, що подивований цим, оскільки ні від кого не ховався і нікуди не тікав. У прес-службі ж Волинської митниці ДФС заявляли, що Кривіцький перебував «на лікарняному».



Усередині ж липня Кривіцький





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Адвокат екс-начальника Волинської митниці ДФСповідомив, що суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури щодо обрання Кривіцькому запобіжного заходу.Про це Мартиросян написав на своїй сторінці у Facebook.За словами адвоката, суд відбувся учора, 26 липня. Зауважимо, що напередодні прокурор Київської областіповідомив про те, що Кривіцького, якого раніше оголосили у розшук, повідомили про підозру. Тож учора мали б обрати запобіжний захід."На жаль, Киричук М.Ю. особисто не зявився на розгляд клопотання прокуратури, а прислав процесуального прокурора. Можливо, як би Киричук М.Ю. особисто підтримував позицію обвинувачення, то було б інше рішення, проте ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу Кривіцькому В.Б., що означає незаконність оголошення мого клієнта в розшук. Рано чи пізно працівникам правоохоронних органів прийдеться відповідати перед законом за фальсифікацію кримінального провадження і ми на один крок стали до цього ближчі", - написав Мартиросян.Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що правоохоронці викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби. Через це і тривають обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Через цеза 14 адресами.Натомість 9 липня виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власовочільника Волинської митниці Євгенія Шелігацького. Виконувати обов'язки на цій посаді доручили Андрію Войцещуку, що обіймав посаду директора департаменту організації митного контролю та митного оформлення Державної фіскальної служби України.Згодом прокуратура Київської області заявила про те, що оголосила у розшук Віктора Кривіцького. А сам він сказав, щоцим, оскільки ні від кого не ховався і нікуди не тікав. У прес-службі ж Волинської митниці ДФС заявляли, що Кривіцький перебував «на лікарняному».Усередині ж липня Кривіцький написав заяву на звільнення . Її негайно ж погодили.

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