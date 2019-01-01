У Білій Церкві поліція одночасно проводить 50 обшуків

У Білій Церкві поліція проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків.Про це повідомив начальник ГУНП у Київській областіу своєму Facebook."До уваги мешканців Білої Церкви! Поліція Київської області проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків", - написав Нєбитов.За його словами, працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі."Деталі згодом. А зараз прошу з розумінням ставитися до обмежувальних заходів!!!" - додав Нєбитов.Через деякий час у прес-службі поліції Київщини повідомили, що на території міста діяли три злочинні угрупування, які займалися тиском на бізнес, шляхом вимагання та побиття людей.