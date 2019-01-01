вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Білій Церкві поліція одночасно проводить 50 обшуків

У Білій Церкві поліція одночасно проводить 50 обшуків
У Білій Церкві поліція проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків.

Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у своєму Facebook.

"До уваги мешканців Білої Церкви! Поліція Київської області проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків", - написав Нєбитов.

За його словами, працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі.

"Деталі згодом. А зараз прошу з розумінням ставитися до обмежувальних заходів!!!" - додав Нєбитов.

Через деякий час у прес-службі поліції Київщини повідомили, що на території міста діяли три злочинні угрупування, які займалися тиском на бізнес, шляхом вимагання та побиття людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Нєбитов, обшуки, Біла Церква
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Білій Церкві поліція одночасно проводить 50 обшуків
Сьогодні, 13:22
Суд відмовив в обранні запобіжного заходу екс-керівнику Волинської митниці Кривіцькому
Сьогодні, 13:04
Воїни з передової привітали волинське місто з днем народження. ВІДЕО
Сьогодні, 12:36
Волинська Держпродспоживслужба купила 5 нових автомобілів
Сьогодні, 12:18
У лісі на Волині знайшли туші тварин: виявили африканську чуму свиней
Сьогодні, 11:58
Схожі новини
На Волині поліція шукає власників викрадених речей. ФОТО На Волині поліція шукає власників викрадених речей. ФОТО
17 липень, 10:31
Волинські податківці обіцяють судитися з журналістами через наклепи щодо скандальних обшуків Волинські податківці обіцяють судитися з журналістами через наклепи щодо скандальних обшуків
10 липень, 13:43
«Нікого не затримали і нічого не вилучили», – начальниця ДФС на Волині про обшуки «Нікого не затримали і нічого не вилучили», – начальниця ДФС на Волині про обшуки
10 липень, 10:55
Обшуки у податковій у Луцьку: причини і деталі. ОФІЦІЙНО Обшуки у податковій у Луцьку: причини і деталі. ОФІЦІЙНО
09 липень, 11:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Білій Церкві поліція одночасно проводить 50 обшуків
Сьогодні, 13:22
 0
Суд відмовив в обранні запобіжного заходу екс-керівнику Волинської митниці Кривіцькому
Сьогодні, 13:04
 0
Воїни з передової привітали волинське місто з днем народження. ВІДЕО
Сьогодні, 12:36
 0
Волинська Держпродспоживслужба купила 5 нових автомобілів
Сьогодні, 12:18
 0
У лісі на Волині знайшли туші тварин: виявили африканську чуму свиней
Сьогодні, 11:58
 0
Медіа
відео
1/8
﻿