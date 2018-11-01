Як, коли і у що збирати: волинські лісівники дали «грибні» поради

Літо – сезон відпусток, поїздок на дачу та збирання грибів. Хто ж не любить поласувати свіжими, щойно зібраними власними руками грибочками? Однак не всі вони є корисними. Як не помилитися та набрати цілий кошик лісових скарбів – кілька не зайвих порад выд волинських лісівників.Про це інформує пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Найсприятливіша пора відправлятися по гриби – рано вранці, з п’ятої до шостої ранку.Найбільш «грибна» погода – це теплий дощ при сонці. Тобто – коли з вечора дрібно дощило, на ранок буде гарний врожай грибів.Золоте правило: не знаєте гриба – не беріть його. При найменшій підозрі краще лишити гриб у лісі. Пам’ятайте: ваше здоров’я – найдорожче.Гриби краще збирати в кошики із вербових прутів. В пластикових відрах чи кульках вони швидко псуються через відсутність обміну повітря.Ні в якому разі не беріть підгнилий гриб. Навіть якщо гнилу частину видалити, смакові якості та користь гриба можуть суттєво постраждати.Не варто брати незнайомі вам гриби – серед них можуть опинитися отруйні. До цієї групи належать декілька видів пластинчастих грибів: бліда поганка, мухомори, опеньок несправжній, жовчний гриб тощо.Уважно придивіться: якщо гриб сам на себе схожий мало, значить він не їстівний. Особливо це стосується несправжніх лисичок.Варто пам’ятати, що гриби є досить важкою для вашого організму стравою. За раз не рекомендовано з’їдати більше 200 грамів свіжих, 100 солених чи 20 грам сушених грибів.А також, збираючи як гриби, так і ягоди, не забуваймо, що ми в лісі – лише гості. Постійно живуть там різні комахи та плазуни.І найважливіше: сухий теплий період у лісі є пожежонебезпечним. Не розпалюйте вогонь, не залишайте легкозаймистих речовин, скла – вони можуть наробити багато лиха.Будьте відповідальними у ставленні до природи – і вона віддячить не лише ягодами та грибочками, а й гарними враженнями від прогулянок на свіжому повітрі.