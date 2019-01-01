На Заході України оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження - очікують дощ, град і шквали.Про це повідомили в Укргідрометцентрі."До кінця доби 27 липня та протягом 28 липня у західних областях грози, на Закарпатті значний дощ, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.Раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця липня. Так, 29 липня в західних та місцями північних областях, 30 липня в Україні, крім південної частини, короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів близько 20°; вдень 26-32°, на півдні країни місцями до 35°, 30 липня в західних та північних областях 23-29°.Напередодні потужна злива накрила Рівне. Дощ не вщухав більше години. Каналізаційна система не впоралася з такою кількістю води і вже невдовзі двори містян та вулиці затопило.