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На Заході України оголосили штормове попередження

На Заході України оголосили штормове попередження
В Україні оголосили штормове попередження  - очікують дощ, град і шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"До кінця доби 27 липня та протягом 28 липня у західних областях грози, на Закарпатті значний дощ, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця липня. Так, 29 липня в західних та місцями північних областях, 30 липня в Україні, крім південної частини, короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів близько 20°; вдень 26-32°, на півдні країни місцями до 35°, 30 липня в західних та північних областях 23-29°.

Напередодні потужна злива накрила Рівне. Дощ не вщухав більше години. Каналізаційна система не впоралася з такою кількістю води і вже невдовзі двори містян та вулиці затопило.

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Теги: штормове попередження, гроза, погода
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