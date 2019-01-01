Комбайни з кондиціонерами, європейська зарплата і тонни продукції: як працює ТзОВ «Городище»

У рамках виїзної пресконференції директора Волинського обласного центру зайнятостіпредставники ЗМІ оглянули потужності одного з найбільш бюджетоутворювальних підприємств Луцького району – ТзОВ «Городище».Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.У розпорядженні «Городища» – 10 гектарів землі на Волині та у сусідній Рівненській області. Основний вид діяльності – вирощування зернових культур, цукрових буряків, ріпаку та молочне скотарство.Нині триває активний збір врожаю зернових, якими засіяно 3,5 гектара поля. «За пів дня намолочуємо дев’ять тисяч тонн зерна, але це якщо погода сприяє нормальному збору. В полі працюють 10 комбайнів. Два з них на гусеничному ходу. Усі зернові – зарубіжної селекції», – розповідає директор ТзОВ «Городище»і додає, що з-поміж популярних культур також гречка, соя, пшениця, кукурудза, ріпак. Вирощують і цукрові буряки, соняшник. Однак акцент все ж на пшениці.Що ж до співпраці зі службою зайнятості, то за активної участі останньої вдалося укомплектувати вакансії тракториста, агронома, машиніста зернових навантажувально-розвантажувальних машин, водія автотранспортних засобів, зоотехніка.«У нас плідна взаємовигідна співпраця з обласним центром зайнятості. Всього на ТзОВ «"Городище" працюють 250 осіб. Із них понад 50 – прийняті за направленням служби зайнятості», – каже директор ТзОВ. Окремо успішний господар дякує за підготовку кранівників, які, за його словами, конче треба для господарства. «Є дружба, є співпраця, активно працюємо», – резюмує Олександр Никонюк.Про жнива можна говорити багато, але краще спробувати. Тож директор Волинського обласного центру зайнятості обмінявся місцями з комбайнером. У машині – кондиціонер і килимок, на водійському кріслі – подушка. Комбайнерська праця нелегка, адже робочий день розпочинається з-поза ранку і закінчується практично з заходом сонця. Найважче, каже Сергій. Прокинутися вранці і всидіти цілий день на одному місці. За розмовами дізнаємося, що за сезон молотіння можна заробити 60 тисяч гривень, а то й більше. Тому, каже Сергій Самчик, не обов’язково їхати за кордон. Заробляти можна й вдома.«Городище» має велику кількість найманих працівників, активно користується послугами державної служби зайнятості, зокрема, Волинський обласний центр зайнятості підготував для підприємства машиністів крана автомобільного. Активна співпраця, чітка взаємодія і гордість за те, що в Україні, більше того, на Волині є потужне підприємство з сучасною технікою європейського рівня, яке забезпечує людей роботою з достойною заробітною платою», – підсумував зустріч Роман Романюк.