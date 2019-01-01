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Комбайни з кондиціонерами, європейська зарплата і тонни продукції: як працює ТзОВ «Городище»

Комбайни з кондиціонерами, європейська зарплата і тонни продукції: як працює ТзОВ «Городище»
У рамках виїзної пресконференції директора Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка представники ЗМІ оглянули потужності одного з найбільш бюджетоутворювальних підприємств Луцького району – ТзОВ «Городище».

Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.

У розпорядженні «Городища» – 10 гектарів землі на Волині та у сусідній Рівненській області. Основний вид діяльності – вирощування зернових культур, цукрових буряків, ріпаку та молочне скотарство.

Комбайни з кондиціонерами, європейська зарплата і тонни продукції: як працює ТзОВ «Городище»


Нині триває активний збір врожаю зернових, якими засіяно 3,5 гектара поля. «За пів дня намолочуємо дев’ять тисяч тонн зерна, але це якщо погода сприяє нормальному збору. В полі працюють 10 комбайнів. Два з них на гусеничному ходу. Усі зернові – зарубіжної селекції», – розповідає директор ТзОВ «Городище» Олександр Никонюк і додає, що з-поміж популярних культур також гречка, соя, пшениця, кукурудза, ріпак. Вирощують і цукрові буряки, соняшник. Однак акцент все ж на пшениці.

Комбайни з кондиціонерами, європейська зарплата і тонни продукції: як працює ТзОВ «Городище»


Комбайни з кондиціонерами, європейська зарплата і тонни продукції: як працює ТзОВ «Городище»


Що ж до співпраці зі службою зайнятості, то за активної участі останньої вдалося укомплектувати вакансії тракториста, агронома, машиніста зернових навантажувально-розвантажувальних машин, водія автотранспортних засобів, зоотехніка.

«У нас плідна взаємовигідна співпраця з обласним центром зайнятості. Всього на ТзОВ «"Городище" працюють 250 осіб. Із них понад 50 – прийняті за направленням служби зайнятості», – каже директор ТзОВ. Окремо успішний господар дякує за підготовку кранівників, які, за його словами, конче треба для господарства. «Є дружба, є співпраця, активно працюємо», – резюмує Олександр Никонюк.

Комбайни з кондиціонерами, європейська зарплата і тонни продукції: як працює ТзОВ «Городище»
Комбайни з кондиціонерами, європейська зарплата і тонни продукції: як працює ТзОВ «Городище»


Про жнива можна говорити багато, але краще спробувати. Тож директор Волинського обласного центру зайнятості обмінявся місцями з комбайнером Сергієм Самчиком. У машині – кондиціонер і килимок, на водійському кріслі – подушка. Комбайнерська праця нелегка, адже робочий день розпочинається з-поза ранку і закінчується практично з заходом сонця. Найважче, каже Сергій. Прокинутися вранці і всидіти цілий день на одному місці. За розмовами дізнаємося, що за сезон молотіння можна заробити 60 тисяч гривень, а то й більше. Тому, каже Сергій Самчик, не обов’язково їхати за кордон. Заробляти можна й вдома.

«Городище» має велику кількість найманих працівників, активно користується послугами державної служби зайнятості, зокрема, Волинський обласний центр зайнятості підготував для підприємства машиністів крана автомобільного. Активна співпраця, чітка взаємодія і гордість за те, що в Україні, більше того, на Волині є потужне підприємство з сучасною технікою європейського рівня, яке забезпечує людей роботою з достойною заробітною платою», – підсумував зустріч Роман Романюк.

Комбайни з кондиціонерами, європейська зарплата і тонни продукції: як працює ТзОВ «Городище»
Комбайни з кондиціонерами, європейська зарплата і тонни продукції: як працює ТзОВ «Городище»

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Теги: ТзОВ «Городище», Роман Романюк, Волинь
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Коментарі 4
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10 гектарів ???
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Никонюк бреше, а ви вірите? Не поширюйте брехні. Така зарплата в нас в рік.
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Никонюк бреше, а ви вірите? Не поширюйте брехні. Така зарплата в нас в рік.
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60000 це Європа?це повна жопа. Він на таких трудягах наживається.
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