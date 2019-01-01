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Винесли вирок чоловікові з Луцька, який жорстоко вбив двох цуценят

Винесли вирок чоловікові з Луцька, який жорстоко вбив двох цуценят
Судили чоловіка з Луцька, який жорстоко убив цуценят.

Нагадаємо, що зранку 28 травня 2019 року чоловік на території одного з гаражних кооперативів у Луцьку забив арматурою двох безпритульних цуценят та викинув їхні тіла за паркан, - пише прес-служба прокуратури області.

Подія набула неабиякого розголосу в обласному центрі Волині.

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Лучанина обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України.

Відомо, що чоловік працює оператором котельні КП «Луцьктепло». У суді він визнав вину та у скоєному розкаявся.

Зрештою, суд призначив йому покарання у вигляді умовного терміну (5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку).

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Теги: цуценята, вбивство, Луцьк
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