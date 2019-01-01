Винесли вирок чоловікові з Луцька, який жорстоко вбив двох цуценят
Сьогодні, 15:09
Судили чоловіка з Луцька, який жорстоко убив цуценят.
Нагадаємо, що зранку 28 травня 2019 року чоловік на території одного з гаражних кооперативів у Луцьку забив арматурою двох безпритульних цуценят та викинув їхні тіла за паркан, - пише прес-служба прокуратури області.
Подія набула неабиякого розголосу в обласному центрі Волині.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З'явилося відео з вбивством двох цуценят чоловіком у Луцьку
Лучанина обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України.
Відомо, що чоловік працює оператором котельні КП «Луцьктепло». У суді він визнав вину та у скоєному розкаявся.
Зрештою, суд призначив йому покарання у вигляді умовного терміну (5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, що зранку 28 травня 2019 року чоловік на території одного з гаражних кооперативів у Луцьку забив арматурою двох безпритульних цуценят та викинув їхні тіла за паркан, - пише прес-служба прокуратури області.
Подія набула неабиякого розголосу в обласному центрі Волині.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З'явилося відео з вбивством двох цуценят чоловіком у Луцьку
Лучанина обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України.
Відомо, що чоловік працює оператором котельні КП «Луцьктепло». У суді він визнав вину та у скоєному розкаявся.
Зрештою, суд призначив йому покарання у вигляді умовного терміну (5 років позбавлення волі зі встановленням 2-річного іспитового строку).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Коливання дуже відчутні»: у Луцьку трясе будинок
Сьогодні, 16:07
У Луцьку знову «трусили» гральні заклади. ФОТО
Сьогодні, 15:53
Винесли вирок чоловікові з Луцька, який жорстоко вбив двох цуценят
Сьогодні, 15:09
На Заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 14:31