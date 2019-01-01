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Політична криза монокоаліції в Раді може настати дуже швидко, – Ігор Лапін

Політична криза монокоаліції в Раді може настати дуже швидко, – Ігор Лапін
Народний депутат Ігор Лапін окреслив проблеми політичної кризи, з якою може стикнутися монокоаліція в парламенті.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.ТВ.

«Якщо говорити про політичну кризу монокоаліції, яка може настати досить швидко, то варто зазначити, що з 254 депутатів – 130 перемогли на мажоритарних округах. Депутати-мажоритарники, після того як не буде зменшено тарифи, будуть змушенні їхати до себе в округи, де їм доведеться спілкуватися із людьми та щось їм пояснювати. А з цією проблемою вони стикнуться, бо вже є заяви від політичної сили, що тарифи зменшуватись не будуть», – повідомив парламентар.

«Також, можливий розрив коаліції почнеться коли будуть питання щодо автономії Донбасу, тому що є певний відсоток депутатів, які перемогли на західній Україні», – зауважив нардеп.

Лапін пояснив, що з цим питанням народний депутат у Львів не поїде, як і на Волинь, тому що відповідь виборця даного регіону є однозначною.

«Ще один важливий момент – 37% категорично за НАТО і 37% категорично проти НАТО, але вони всі є виборцями Зеленського – це ті речі, які будуть їхню фракцію «рвати по швам». Великі коливання почнуться всередині фракції. Тому, я маю великі сумніви, що після цих дискусійних питань, ще залишиться той моноліт, про який зараз говорять», – пояснив народний обранець. «Моноліт в парламенті – це тільки на початках, далі його не буде», – додав Ігор Лапін.

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Теги: Ігор Лапін, коаліція, криза, Верховна Рада
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