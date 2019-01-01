У Луцьку знову «трусили» гральні заклади. ФОТО

У Луцьку робоча група здійснила два денні рейди щодо виявлення об’єктів грального бізнесу у закладах, що є розповсюджувачами державних лотерей. Перевірили, зокрема, закладі на проспектах Соборності та Волі, а також вулицях Чехова та Рівненській.Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Раніше повідомляли, що робоча група здійснює рейди у закладах розповсюджувачах державних лотерей, які працюють уже давно. Однак в ході рейдів виявили два заклади (на пр. Волі,35 «Космолот» та пр.Соборності, 4 «ЛОТО»), які розпочали свою роботу відносно недавно.Цікава деталь рейдів в тому, що працівники закладів розповсюджувачів державних лотерей, побачивши робочу групу ще в дверях, посилено починають «падати на телефон». Однак на запитання, з ким у них укладений трудовий договір, хто є роботодавцем та здійснює господарську діяльність, відповідей немає, лише: «Ну вони там десь в Києві і всі документи в них там».«Телефоні господарі» вперше чують, що потрібно погоджувати режим роботи закладу згідно з вимогами Правил додержання тиші в громадських місцях на території міста Луцька, затверджених рішенням міської ради.Відповідь одна: «Режим роботи - на дверях закладу». Направді ж заклади «Космолот» та «Спорт лото», «Лото» працюють в цілодобовому режимі, який потребує погодження виконкомом міської ради.За вказане правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення було складено шість постанов про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.182 КУпАП.Ні в жодному закладі в «Куточку споживача» (там де куточок наявний) не розміщена інформація щодо суб’єкта господарювання, котрий здійснює господарську діяльність саме у даному закладі.У закладах «Супер лото» (пр.Соборності,14а), «ЛОТО» (пр.Соборності,4), «Лото маркет» (пр.Соборності, 22), «Космолот» (пр. Волі, 35), «Фаворит спорт» (пр.Волі,64), «Спорт лото» (віл.Рівненська,25), як і в інших закладах де пройшли рейди, з працівниками не укладено трудові відносини відповідно до вимог КЗпП. Деякі працівники змогли показати лише цивільно правові договори на надання послуг по розповсюдженню державних лотерей, хоча виконують роботу перебуваючи в закладі.Перебування неповнолітніх у вищевказаних закладах не виявили. Робоча група не змогла потрапити у такий заклад як «Спорт лото» (вул.Чехова,2) оскільки двері закладу були замкненні. Муніципали припускають, що спрацював "телефон попередження".