«Коливання дуже відчутні»: у Луцьку трясе будинок





Про це на платформі «Відкрите місто» написав Павло Мельничук.



«25 липня сильно відчувається вібрація і тріск у стінах. Це відбувається під час роботи техніки. Може нести загрозу мешканцям будинку, адже коливання дуже відчутні», – написав лучанин.



Про проблему наразі повідомили компетентні органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку людей непокоїть те, що під час ремонтних робіт на перехресті вулиць Карпенка-Карого і Ківерцівської, будинок на Ківерцівській, 15 почало трясти.Про це на платформі «Відкрите місто» написав«25 липня сильно відчувається вібрація і тріск у стінах. Це відбувається під час роботи техніки. Може нести загрозу мешканцям будинку, адже коливання дуже відчутні», – написав лучанин.Про проблему наразі повідомили компетентні органи.

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