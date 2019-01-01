«Коливання дуже відчутні»: у Луцьку трясе будинок
Сьогодні, 16:07
У Луцьку людей непокоїть те, що під час ремонтних робіт на перехресті вулиць Карпенка-Карого і Ківерцівської, будинок на Ківерцівській, 15 почало трясти.
Про це на платформі «Відкрите місто» написав Павло Мельничук.
«25 липня сильно відчувається вібрація і тріск у стінах. Це відбувається під час роботи техніки. Може нести загрозу мешканцям будинку, адже коливання дуже відчутні», – написав лучанин.
Про проблему наразі повідомили компетентні органи.
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Про це на платформі «Відкрите місто» написав Павло Мельничук.
«25 липня сильно відчувається вібрація і тріск у стінах. Це відбувається під час роботи техніки. Може нести загрозу мешканцям будинку, адже коливання дуже відчутні», – написав лучанин.
Про проблему наразі повідомили компетентні органи.
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