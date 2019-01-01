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«Коливання дуже відчутні»: у Луцьку трясе будинок

«Коливання дуже відчутні»: у Луцьку трясе будинок
У Луцьку людей непокоїть те, що під час ремонтних робіт на перехресті вулиць Карпенка-Карого і Ківерцівської, будинок на Ківерцівській, 15 почало трясти.

Про це на платформі «Відкрите місто» написав Павло Мельничук.

«25 липня сильно відчувається вібрація і тріск у стінах. Це відбувається під час роботи техніки. Може нести загрозу мешканцям будинку, адже коливання дуже відчутні», – написав лучанин.

Про проблему наразі повідомили компетентні органи.

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Теги: Луцьк, скарга, коливання, будинок
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