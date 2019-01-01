Денис П’ятигорець: «Голос» не зможе самореалізуватися у Верховній Раді. ВІДЕО

Заступник голови Волинської обласної державної адміністраціїпереконаний, що партія «Голос», лідером якої є, не зможе себе реалізувати у Верховній Раді.Про це він заявив 25 липня під час прямого ефіру головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на 12 каналі.«Слузі народу» не потрібен «Голос» в коаліції, відповідно їм ніхто не дасть посад у виконавчій владі, відповідно вони не зможуть самореалізуватися. Вони будуть собі статистами, які сидітимуть у Верховній Раді, тиснутимуть на кнопки, виходитимуть на трибуну і щось казатимуть. Якщо вони перейдуть в опозицію, їм «гайки», а частиною коаліції вони не стануть. Вони просто будуть затухати і на цьому прекрасна казка партії «Голос» закінчиться», – переконаний заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Денис П’ятигорець.